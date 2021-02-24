Отложили на квартал: Кабмин "затормозил" выплату компенсации пенсионерам

Кабмин с июля на октябрь перенес старт нововведения по выплате ежемесячной компенсации в размере до 400 грн для пенсионеров возрастом от 75 до 80 лет.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №127, датированном 22 февраля.

Отметим, то уже с 1 октября пенсионерам, которым исполнилось 75-80 лет, у которых ежемесячный размер пенсий с учетом надбавок и доплат, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы в Украине, получают ежемесячную компенсацию в размере до 400 грн.

При этом, ежемесячная компенсационная выплата лицам, получающим пенсию и достигли 75 лет до достижения 80-летнего возраста, после 1 октября 2021 года устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что принесет 2021 год украинцам и каких изменений стоит ждать.