К концу года доллар подорожает до 29,5 гривен: прогноз S&P

Агентство S&P Global Ratings дало прогноз относительно курса доллара в Украине к концу 2021 года.

Как сообщает УНИАН, об этом рассказал старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

Согласно его данным, в S&P убеждены, что к концу текущего года доллар поднимется до 29,5 гривен. В следующие годы доллар будет дорожать на 50 копеек:

к 30 гривнам за доллар к концу 2022;

к 30,5 грн к концу 2023

к 31 грн к концу 2024.

Инфляция в 2021 году прогнозируется на уровне 7,7%, но в последующие годы она замедлится до 5,5% в 2022 и до 5% в 2023 и 2024.

Агентство также прогнозирует, что рост ВВП в Украине в этом году составит 4%, в 2022 замедлится до 3,5%, а в 2023 и 2024 до 3%.

При этом на этой неделе существенных колебаний курса доллара к гривне не ожидается и будет торговаться по цене в около 27,7 грн на межбанке и по 27,6-27,8 в банках.

Как сообщалось ранее, у советник Зеленского Олег Устенко заявил, что инфляция выше 7% в Украине обусловлена выходом кризиса мировой экономики.