Деньги должны работать: эксперт по финансам дал совет, что делать со сбережениями

В мире начинается долларовая инфляция, а потому покупать их, чтобы "хранить их под подушкой" нет никакого смысла.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, пишет "Украина 24".

"Сейчас в мире начинается масштабная долларовая инфляция и эти деньги у вас просто обесценятся", - сказал он.

Вместо того, чтобы копить средства, вне зависимости от того в какой валюте, он советует "заставить их работать". Например, вложить их в любые активы, например депозиты или государственные ценные бумаги.

"Вам постоянно что-то будет капать", - сказал Фурса.

Напомним, согласно прогнозам аналитиков S&P Global Ratings, доллар в Украине к концу года подорожает до 29,5 грн и будет расти в течение ближайших нескольких лет.