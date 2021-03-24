Деньги должны работать: эксперт по финансам дал совет, что делать со сбережениями

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04:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В мире начинается долларовая инфляция, а потому покупать их, чтобы "хранить их под подушкой" нет никакого смысла. 

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, пишет "Украина 24". 

"Сейчас в мире начинается масштабная долларовая инфляция и эти деньги у вас просто обесценятся", - сказал он. 

Вместо того, чтобы копить средства, вне зависимости от того в какой валюте, он советует "заставить их работать". Например, вложить их в любые активы, например депозиты или государственные ценные бумаги. 

"Вам постоянно что-то будет капать", - сказал Фурса. 

Напомним, согласно прогнозам аналитиков S&P Global Ratings, доллар в Украине к концу года подорожает до 29,5 грн и будет расти в течение ближайших нескольких лет.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Гривна, Доллар, Инвестиции, Сергей Фурса.
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