Власти определились с тарифом на электроэнергию с 1 апреля: сколько будем платить

Кабинет министров Украины принял решение не повышать стоимость электроэнергии для населения с 1 апреля.

Об этом на заседании правительства в среду, 24 марта, трансляция которого велась на канале Кабмина в YouTube, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы принимаем решение о том, что цена на электроэнергию остается без изменений, 1,68 грн/кВт. Энергоатом продолжит поставлять электроэнергию людям по льготной цене", – заявил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что "Энергоатом" разрешили полноценно работать на рынке.

По его словам, это позволит компании получать деньги на ремонт и модернизацию украинских атомных электростанций.

Как сообщалось, в государственном бюджете Украины на 2021 год может не хватить денег, выделенных на субсидии. Это означает, что определенные категории граждан могут не получить их вообще, или же получить в уменьшенном объеме. В чем причина такой ситуации – разбирался "Телеграф".