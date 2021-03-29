Доллар держится, а евро рухнул: курс валют в Украине на 29 марта

Национальный банк Украины обнародовал информацию относительно курса основных валют в понедельник 29 марта.

Соответствующие данные обнародованы на сайте регулятора.

Согласно его данным, по сравнению с пятницей 26 марта стоимость доллара США практически не изменилась - с 27,9698 грн/дол в пятницу он подешевел до 27,9679 в понедельник.

А вот евро потерял в стоимости целых 8 копеек. В пятницу он стоил 33,0337 грн/евро, а в понедельник его стоимость составит 32,9532 грн/евро.

На 2 копейки подешевеет и польский злотый. С 7,1174 до 7,0913.

Стоимость основных валют на 29 марта:

Как сообщалось ранее, согласно данным агентства S&P Global Ratings, к концу 2021 года доллар в Украине поднимется до 29,5 гривен и будет дорожать в течение следующих нескольких лет.