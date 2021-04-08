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И евро, и доллар дорожает: курс валют в Украине на 8 апреля

И евро, и доллар дорожает: курс валют в Украине на 8 апреля
02:07 Сегодня Телеграф

Национальный банк опубликовал информацию о курсе основных иностранных валют на четверг, 8 апреля. Наблюдается увеличение стоимости доллара и евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По информации регулятора, Евро подорожало на целых 24 копейки. С 32,89 грн/евро в среду до 33,13 грн/евро в четверг.

Незначительно вырос в цене и американский доллар. Если в понедельник его стоимость была на уровне  27,83 грн/дол., то уже на следующий день эта цифра выросла до 27,89

статистика

статистика1

Польский злотый сейчас на уровне 7,23 гривен. А вот за 10 российских рублей дают всего 3,58 гривны.

Стоит напомнить, аналитик "Альпари" Максим Пархоменко в интервью "Телеграфу", рассказал о положительной динамике на валютном рынке Украины. Он также указал, на высокие доходы в части таможни за первый квартал этого года. Выполнения уплаты налогов  было перевыполнено. на 6,2%. Выросли цены и на основную экспортную продукцию Украины. Это стало возможным из-за оживления мировых экономик.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Гривна, Евро, Доллар, Курс валют.
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