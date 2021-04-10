Когда кризис - не помеха: гендиректор Макдональдс заработал за год $11 млн, хотя компания не достигла целей

Руководитель американской корпорации McDonald's, работающей в сфере общественного питания, Крис Кемпински, заработал за2020 год 10,8 миллионов долларов. При этом, прошлый год выше не самый удачный для его компании.

Ранее, сеть ресторанов быстрого питания решила вдвое сократить зарплату своему гендиректору, так как коронавирус и карантин сильно ударили по финансам корпорации, сообщает CNBC.

Однако, в октябре 2020 года зарплата Кемпински была восстановлена на прежнем уровне. Таким образом, Кемпински должен был получить 1,25 миллионов в долларов. Однако, из за сокращения, эта цифра снизилась до 963 500 долларов.

Отметим, большая часть доходов Кемпински составляет не его официальная зарплата. Присуждение акций и опционов положили в карман гендиретора McDonald' 9,5 миллионов долларов. Еще 383 000 ему принесли различные формы компенсаций, в частности использование корпоративного самолета. По статистике, зарплата Кемпинский в 2020 году в 1189 раз превышает заработок среднестатистического сотрудника, который за год заработал 9 124 доллара.

Напомним, экс-сотрудник McDonald's поделился с журналистами некоторыми секретами доставки продукции из ресторана.