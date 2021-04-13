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Евро пошел в небывалый рост: курс валют в Украине на 13 апреля

Евро пошел в небывалый рост: курс валют в Украине на 13 апреля
03:51 Сегодня Телеграф

На вторник, 12 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на отметке 27,93 гривны за единицу валюты, что на три копейки больше, чем курс доллара, установленный на понедельник, 11 апреля.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается евро, то он установлен на уровне 33,27 гривен за единицу валюты, что на 12 копеек больше, чем в первый день этой недели. На данный момент европейская валюта держится выше психологической отметки 33 гривен за евро.

Курс доллара и евро на 13 апреля в Украине

Что было раньше

12 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27.90 гривен

Евро - 33.15 гривен

9-11 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27.97 гривен

Евро - 33.22 гривен

 Как сообщал "Телеграф", ранее появился прогноз по курсу доллара к концу года.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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НБУ, Курс доллара, Курс евро, Курсы валют.
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