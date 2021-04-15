Скачать
Четверг, 15.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
С увеличением числа новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось количество госпитализаций: данные на 15 апреля
С увеличением числа новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось количество госпитализаций: данные на 15 апреля
Критический момент в истории: какую выгоду Украина может извлечь из обострения с Россией
Критический момент в истории: какую выгоду Украина может извлечь из обострения с Россией
США якобы отменили заход своих эсминцев в Черное море: названа причина
США якобы отменили заход своих эсминцев в Черное море: названа причина

Украинцы массово остались без субсидии: что произошло и когда решится проблема

Украинцы массово остались без субсидии: что произошло и когда решится проблема
07:31 Сегодня Телеграф

Украинцы, которые получают субсидию через банк столкнулись с задержкой выплат.

Об этом сообщили 14 апреля в Кременчугской газете.

В частности жители Кременчуга жалуются на задержки выплат.

"Мне на банковскую карточку деньги по субсидиям приходили в первой декаде месяца, а это задерживают. За коммуналку платить надо. Как отдам деньги, то жить не на что", - рассказала журналистам пенсионерка Людмила.

Задержку выплат субсидии подтвердила глава департамента соцзащиты населения Марина Доценко. По ее словам, данные проблемы возникли только у тех людей, которые получают субсидию через банк. 

В то же время те люди, которые получают субсидию через Укрпочту, уже все получили.

В свою очередь в Департаменте соцзащиты населения Харьковской ОГА подтвердили, что выплаты субсидий тем, кто получает компенсацию через банки задерживают.

По их словам, это связано с техническими проблемами и деньги должны прийти до конца текущей недели.

Напомним, что ранее в материале "Телеграфа" рассказали, как будут высчитывать долги украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 664

Все по теме:

Украина, Банк, Субсидия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
02 Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
03 Уже шестеро детей, и еще один сын умер: что известно о потомстве Меладзе (фото)
04 Не Украина, а какой-то цирк: в сети негодуют из-за языкового скандала в детсаду на Закарпатье (видео)
05 Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хранил интимное видео с моделями: суд оставил под стражей известного фотографа, обвиняемого в изнасиловании юных девушек
Хранил интимное видео с моделями: суд оставил под стражей известного фотографа, обвиняемого в изнасиловании юных девушек
Захватывает дух: такой Украину вы еще не видели (видео)
Захватывает дух: такой Украину вы еще не видели (видео)
В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его &quot;не заметили&quot; (видео)
В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
Какой праздник 15 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 15 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь