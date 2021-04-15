Украинцы массово остались без субсидии: что произошло и когда решится проблема

Украинцы, которые получают субсидию через банк столкнулись с задержкой выплат.
Об этом сообщили 14 апреля в Кременчугской газете.
В частности жители Кременчуга жалуются на задержки выплат.
"Мне на банковскую карточку деньги по субсидиям приходили в первой декаде месяца, а это задерживают. За коммуналку платить надо. Как отдам деньги, то жить не на что", - рассказала журналистам пенсионерка Людмила.
Задержку выплат субсидии подтвердила глава департамента соцзащиты населения Марина Доценко. По ее словам, данные проблемы возникли только у тех людей, которые получают субсидию через банк.
В то же время те люди, которые получают субсидию через Укрпочту, уже все получили.
В свою очередь в Департаменте соцзащиты населения Харьковской ОГА подтвердили, что выплаты субсидий тем, кто получает компенсацию через банки задерживают.
По их словам, это связано с техническими проблемами и деньги должны прийти до конца текущей недели.
Напомним, что ранее в материале "Телеграфа" рассказали, как будут высчитывать долги украинцев.