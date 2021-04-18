Обвал на криптовалютном рынке: Bitcoin упал почти на $10 тысяч за полдня

Основная криптовалюта мира Bitcoin, после серии рекордов, рухнула на более чем 10%, потеряв на пике почти 10 тысяч долларов в стоимости.

Как свидетельствуют данные обозревателя Coingecko, еще 17 апреля "биток" торговался на уровне 60 200 - 61 900 долларов за штуку (1,685 млн - 1,733 млн гривен), но утром 18 апреля произошел резкий обвал.

Суточный минимум был зафиксирован в 6:44 по Киеву, тогда стоимость Биткоина достигла $52 810, 06 (1,479 млн гривен).

В настоящее время, после коррекции, его стоимость поднялась выше 55 тысяч долларов (1,540 млн грн).

Стоит отметить, что резкое падение Биткоина привело и к обвалу других криптовалют. Обвал обошел стороной лишь держателей DOGE, курс которого удерживается "волшебными твиттами" американского предпринимателя Илона Маска. Кстати, эта криптовалюта 16 апреля показала рост более чем на 300% и обновила свой исторический максимум, достигнув стоимости в 39,5 цента (11,06 грн).

Как сообщалось ранее, в США планируют ввести ограничения на использование биткоина и других криптовалют.