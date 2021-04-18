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Обвал на криптовалютном рынке: Bitcoin упал почти на $10 тысяч за полдня

Обвал на криптовалютном рынке: Bitcoin упал почти на $10 тысяч за полдня
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Основная криптовалюта мира Bitcoin, после серии рекордов, рухнула на более чем 10%, потеряв на пике почти 10 тысяч долларов в стоимости. 

Как свидетельствуют данные обозревателя Coingecko, еще 17 апреля "биток" торговался на уровне 60 200 - 61 900 долларов за штуку (1,685 млн - 1,733 млн гривен), но утром 18 апреля произошел резкий обвал. 

Суточный минимум был зафиксирован в 6:44 по Киеву, тогда стоимость Биткоина достигла $52 810, 06 (1,479 млн гривен). 

В настоящее время, после коррекции, его стоимость поднялась выше 55 тысяч долларов (1,540 млн грн). 

Стоит отметить, что резкое падение Биткоина привело и к обвалу других криптовалют. Обвал обошел стороной лишь держателей DOGE, курс которого удерживается "волшебными твиттами" американского предпринимателя Илона Маска. Кстати, эта криптовалюта 16 апреля показала рост более чем на 300% и обновила свой исторический максимум, достигнув стоимости в 39,5 цента  (11,06 грн). 

Как сообщалось ранее, в США планируют ввести ограничения на использование биткоина и других криптовалют.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Bitcoin, Криптовалюты, Doge.
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