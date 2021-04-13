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Новых рекордов Bitcoin может не быть: в США готовят жесткие меры против криптовалют

Новых рекордов Bitcoin может не быть: в США готовят жесткие меры против криптовалют
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В США планируют ввести ограничения на использование биткоина и других криптовалют.

Об этом 12 апреля сообщили CNBC.

Множество официальных лиц от главы Минфина США Джанет Йеллен до президента ЕЦБ Кристин Лагард бьют тревогу касательно использования криптовалют для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности.

В четвертой по величине бирже цифровых валют в мире Kraken рассматривают возможность выхода на биржу через прямой листинг, также и Coinbase, которая собирается стать публичной в среду и может быть оценена в 100 миллиардов долларов. Криптоинвесторы же приветствуют дебют компании на фондовом рынке.

При этом глава Kraken уверен, что сложности в регулировании криптовалюты не исчезнет в ближайшее время.

Как депутат горсовета Вячеслав Мишалов намайнил биткоинов на миллиард долларов

Недавно введенное правило борьбы с отмыванием денег, предложенное в США будет требовать от людей, которые совершают транзакцию на более чем 3000 долларов пройти проверку личности.

Криптовалюты часто ассоциируются с незаконной деятельностью из-за того, что люди, которые совершают с ними операции, могут скрывать свое настоящее имя и можно видеть только куда отправлены средства. Несмотря на это есть признаки, что незаконное использование средств сокращается. По данным аналитической компании Chainalysis, незаконные транзакции составили всего 0,34% от общего объема криптовалютных переводов, что ниже показателя, который был годом ранее и составил 2%.

Напомним, что ранее депутат Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов задекларировал 18 тысяч биткоинов, что составляет более 27 миллиарда гривен.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Bitcoin, Криптовалюта.
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