Доллар побил рекорд почти за три месяца: курс валют в Украине на 22 апреля

Официальный обменный курс доллара США к украинской гривне в четверг, 22 апреля, поднялся до максимума с начала февраля.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
Так, НБУ установил официальные курсы валют на четверг на следующем уровне:
В последний раз курс доллара к гривне составлял 28,05 еще 3 февраля 2021 года.
Ранее "Телеграф" писал, что обострение на Донбассе может стать причиной серьезного повышения стоимости доллара по отношению к гривне. Американская валюта может подорожать до 30 гривен.