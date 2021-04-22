Доллар побил рекорд почти за три месяца: курс валют в Украине на 22 апреля

Официальный обменный курс доллара США к украинской гривне в четверг, 22 апреля, поднялся до максимума с начала февраля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Так, НБУ установил официальные курсы валют на четверг на следующем уровне:

100 долларов США – 2805,76 гривен (на 21 апреля НБУ устанавливал курс на уровне 2800,96 грн)

100 евро – 3369,86 гривен (на 21 апреля НБУ устанавливал курс на уровне 3373,62 грн)

100 польских злотых - 739,56 гривен (21 апреля НБУ устанавливал курс на уровне 741,21 грн)

10 российских рублей - 3,6548 гривен (21 апреля НБУ устанавливал курс на уровне 3,6504 грн)

В последний раз курс доллара к гривне составлял 28,05 еще 3 февраля 2021 года.

Ранее "Телеграф" писал, что обострение на Донбассе может стать причиной серьезного повышения стоимости доллара по отношению к гривне. Американская валюта может подорожать до 30 гривен.