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Доллар может подскочить до 30: как обострение на Донбассе повлияет на гривну

Доллар может подскочить до 30: как обострение на Донбассе повлияет на гривну
Обновлено 18:55 Сегодня Телеграф

Дальнейшее обострение на Донбассе, создаваемое президентом РФ Владимиром Путиным для того, чтобы вывести президента США Джо Байдена на диалог, может спровоцировать резкий скачок курса доллара.

Об этом говорится в прогнозе Ukraine Economic Outlook.

В частности, согласно прогнозу, если возникнет повышенный спрос на валюту, то курс доллара может резко подскочить в первые две недели, до 30 гривен за единицу валюты.

При этом, банки и обменные сети постараются не выпускать всю валютную наличность и поэтому, скорее всего котировки наличного рынка – вырастут значительно выше межбанка. Может повториться картина января-февраля 2015 года.

К концу года доллар подорожает до 29,5 гривен: прогноз S&P

При этом после того, как "валютные качели" успокоится, валютный рынок самостоятельно сбалансируется, и курс развернется обратно к 28,0-29 гривен, лишь частично "отыграв" предыдущую девальвацию.

Как сообщал "Телеграф", ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признавался, что эскалация войны на Донбассе привела к резкому падению курса рубля в России.

Также ранее падением рубль отреагировал на то, что Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей, а США ввели ряд санкций против России.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, Курс валют, Курс доллара, Обострение, Война на Донбассе.
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