Доллар может подскочить до 30: как обострение на Донбассе повлияет на гривну

Дальнейшее обострение на Донбассе, создаваемое президентом РФ Владимиром Путиным для того, чтобы вывести президента США Джо Байдена на диалог, может спровоцировать резкий скачок курса доллара.

Об этом говорится в прогнозе Ukraine Economic Outlook.

В частности, согласно прогнозу, если возникнет повышенный спрос на валюту, то курс доллара может резко подскочить в первые две недели, до 30 гривен за единицу валюты.

При этом, банки и обменные сети постараются не выпускать всю валютную наличность и поэтому, скорее всего котировки наличного рынка – вырастут значительно выше межбанка. Может повториться картина января-февраля 2015 года.

При этом после того, как "валютные качели" успокоится, валютный рынок самостоятельно сбалансируется, и курс развернется обратно к 28,0-29 гривен, лишь частично "отыграв" предыдущую девальвацию.

Как сообщал "Телеграф", ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признавался, что эскалация войны на Донбассе привела к резкому падению курса рубля в России.

Также ранее падением рубль отреагировал на то, что Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей, а США ввели ряд санкций против России.