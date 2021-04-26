Майские праздники на носу: стало известно, как будут работать банки

В связи с тем, что майские праздники в этом году приходятся на выходные дни: 1 мая - День труда, 2 мая - Пасха, 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в соответствии с законодательством праздничными и официальными выходными днями будут 1 - 4 и 8-10 мая.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 26 апреля, Национальный банк Украины и сообщает, как будут работать банки в этот период.

"Независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю", - говорится в посте НБУ.

При этом в регуляторе отмечают, что воспользоваться этой возможностью или нет - каждый банк определяет самостоятельно по своему усмотрению, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.

"Поэтому стоит заранее уточнить у своего банка график работы на майские праздники", - подчеркивают в НБУ.

Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:

1 - 4 мая – будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая 2021 года.

8 - 10 мая – будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 11 мая 2021 года.

Как сообщалось, ранее "Телеграф" сообщал, что "Новая почта" меняет график работы на майские праздники.