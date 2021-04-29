Гривна укрепляет позиции к евро и злотому, но просела относительно доллара и рубля: курс валют на 29 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 29 апреля, несколько укрепил курс гривны относительно евро и польского злотого, но ослабил по отношению к доллару США и российскому рублю.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Официальные курсы валют Нацбанка на 29 апреля:

Доллар США — 27,78 гривен (плюс 1 копейка);

Евро — 33,52 гривен (минус 3 копейки);

Злотый - 7,30 гривен (минус 5 копеек);

Российский рубль - 3,72 гривен (плюс 1 копейка).

Между тем, обменный курс на черном рынке на 29 апреля выглядит следующим образом:

(данные с сайта "Мінфін")

Как сообщалось, согласно прогнозу Ukraine Economic Outlook, украинская экономика может сделать "рывок десятилетия", но при одном условии.