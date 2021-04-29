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Гривна укрепляет позиции к евро и злотому, но просела относительно доллара и рубля: курс валют на 29 апреля

Гривна укрепляет позиции к евро и злотому, но просела относительно доллара и рубля: курс валют на 29 апреля
07:56 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 29 апреля, несколько укрепил курс гривны относительно евро и польского злотого, но ослабил по отношению к доллару США и российскому рублю.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Официальные курсы валют Нацбанка на 29 апреля:

  • Доллар США — 27,78 гривен (плюс 1 копейка);
  • Евро — 33,52 гривен (минус 3 копейки);
  • Злотый - 7,30 гривен (минус 5 копеек);
  • Российский рубль - 3,72 гривен (плюс 1 копейка).

курс_валют_НБУ_29_04

Между тем, обменный курс на черном рынке на 29 апреля выглядит следующим образом:

курс_29_04

(данные с сайта "Мінфін")

Как сообщалось, согласно прогнозу Ukraine Economic Outlook, украинская экономика может сделать "рывок десятилетия", но при одном условии.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Курс, Купить, Обмен, Продать, Черный рынок, Рубль, Злотый.
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