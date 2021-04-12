Украинская экономика может сделать "рывок десятилетия", но при одном условии

Если не брать во внимание войну на Донбассе и недавнюю эскалацию, которые могут стать причиной резкого скачка доллара, как фактор, весомо влияющий на украинскую экономику, 2021 год предполагает ее стремительное восстановление.

Об этом говорится в прогнозе Ukraine Economic Outlook.

Этому будет способствовать еще и так называемый "эффект низкой базы сравнения" с кризисным 2020-м. На самом деле этот год все еще может стать годом рекордного роста украинской экономики за последние десять лет.

В частности, золотовалютные резервы на конец декабря составят $29,3 млрд (против $27,035 млрд на 1 апреля). Что касается курса валют, то если брать во внимание оптимистичный, то стоит ждать укрепления гривны до 25,7 гривен за единицу валюты.

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты прогнозировали скачок доллара в Украине к осени.