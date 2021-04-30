Скачать
Пятница, 30.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели
Девочка застряла головой на детской площадке под Днепром: спасателям пришлось резать качели
Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил
Турция упростила условия въезда для туристов из Украины, Таиланд же наоборот усложнил
Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию
Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию
"У меня есть фан-клуб любителей чл*на Кивы": нардеп стал героем нового скандала (видео 18+)
"У меня есть фан-клуб любителей чл*на Кивы": нардеп стал героем нового скандала (видео 18+)

Евро сильно взлетел, доллар пошатнулся: курс валют в Украине на 30 апреля

Евро сильно взлетел, доллар пошатнулся: курс валют в Украине на 30 апреля
03:17 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 30 апреля, установил курс доллара на уровне 27,75 гривен за единицу валюты.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается евро, то он остановился на отметке 33,64  гривен за единицу валюты.

Официальные курсы валют Нацбанка на 30 апреля:

Доллар США — 27,75 гривен (минус 3 копейки).

Евро — 33,64 гривен (плюс 12 копеек).

Злотый - 7,36 гривен (плюс 6 копеек)

Российский рубль - 3,73  гривен (плюс 1 копейка)

Что было раньше

29 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27.78 гривен

Евро – 33.52 гривен

28 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27.77 гривен

Евро – 33.55 гривен

27 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27.85 гривен

Евро - 33.65 гривен

26 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27.90 гривен

Евро -  33.67 гривен

23-25 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 28.06 гривен

Евро - 33.81 гривен

Как сообщал "Телеграф", ранее обострение на Донбассе может стать причиной серьезного повышения стоимости доллара по отношению к гривне. Американская валюта может подорожать до 30 гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 230

Все по теме:

НБУ, Украина, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Силой и угрозами затянул к себе домой: на Донетчине юноша изнасиловал 14-летнего мальчика
02 В запорожской семье, где 4-летний Тимур выпал из окна детсада, это уже второе ЧП за месяц
03 Названа героиня нового сезона "Холостячка"
04 Семья была полноценной: в полиции раскрыли детали смерти девочки от анорексии в Одессе
05 Страстная пятница 2021: что нельзя делать в этот день (инфографика)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 29 апреля: отставка Найема с Укроборонпрома, закон о приватизации от Зеленского и запрет Моргенштерна в Украине
Итоги 29 апреля: отставка Найема с Укроборонпрома, закон о приватизации от Зеленского и запрет Моргенштерна в Украине
&quot;На**й политику&quot;: Моргенштерн отреагировал на попадание в &quot;черный список&quot; Украины
"На**й политику": Моргенштерн отреагировал на попадание в "черный список" Украины
Спустя месяц в Украину отправляют вторую партию китайских вакцин от коронавируса
Спустя месяц в Украину отправляют вторую партию китайских вакцин от коронавируса
Какой праздник 30 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь