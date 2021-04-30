Достигли максимума и рухнули: как изменился курс валют в Украине за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 30 апреля, и выходные – суббота, воскресенье, 1 и 2 мая, установил курс доллара на уровне 27,75 гривен за единицу валюты. А курс евро – на уровне 33,64 гривен за единицу валюты.

Об этом сообщается на сайте регулятора. "Телеграф" решил выяснить, как менялся курс доллара и евро по отношению к гривне на протяжении этой недели.

30 апреля действуют такие официальные курсы:

Доллар – 27,75 гривен

Евро - 33,64 гривен

29 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27.78 гривен

Евро – 33.52 гривен

28 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар – 27.77 гривен

Евро – 33.55 гривен

27 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27.85 гривен

Евро - 33.65 гривен

26 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 27.90 гривен

Евро - 33.67 гривен

23-25 апреля действовали такие официальные курсы:

Доллар - 28.06 гривен

Евро - 33.81 гривен

Отметим, что максимальный показатель у доллара был 23-25 апреля. Тогда курс американской валюты перешагнул психологическую отметку в 28 гривен и составил 28.06 гривен, а минимальный – 30 апреля – 27.75 гривен.

Евро максимально составлял тогда же, 23-25 апреля, и значился на отметке 33.81 гривен за единицу европейской валюты. А минимальный показатель у евро был 29 апреля – 33.52 гривны.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, каким курс валют будет в мае.