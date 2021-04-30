Достигли максимума и рухнули: как изменился курс валют в Украине за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 30 апреля, и выходные – суббота, воскресенье, 1 и 2 мая, установил курс доллара на уровне 27,75 гривен за единицу валюты. А курс евро – на уровне 33,64 гривен за единицу валюты.
Об этом сообщается на сайте регулятора. "Телеграф" решил выяснить, как менялся курс доллара и евро по отношению к гривне на протяжении этой недели.
Доллар – 27,75 гривен
Евро - 33,64 гривен
Доллар – 27.78 гривен
Евро – 33.52 гривен
Доллар – 27.77 гривен
Евро – 33.55 гривен
Доллар - 27.85 гривен
Евро - 33.65 гривен
Доллар - 27.90 гривен
Евро - 33.67 гривен
Доллар - 28.06 гривен
Евро - 33.81 гривен
Отметим, что максимальный показатель у доллара был 23-25 апреля. Тогда курс американской валюты перешагнул психологическую отметку в 28 гривен и составил 28.06 гривен, а минимальный – 30 апреля – 27.75 гривен.
Евро максимально составлял тогда же, 23-25 апреля, и значился на отметке 33.81 гривен за единицу европейской валюты. А минимальный показатель у евро был 29 апреля – 33.52 гривны.
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, каким курс валют будет в мае.