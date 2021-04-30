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Доллар подешевеет, а евро подорожает: каким будет курс валют в мае
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Доллар подешевеет, а евро подорожает: каким будет курс валют в мае

Доллар подешевеет, а евро подорожает: каким будет курс валют в мае
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф

Курс валют в Украине перед праздниками продемонстрировал взлет евро, тогда как доллар пошатнулся по отношению к гривне.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб проанализировал для «Телеграфа» апрельские тенденции на рынке валют, а также спрогнозировал, что будет с курсом в мае.

«В апреле гривна продолжила укрепление к доллару. Это длится с конца прошлого года. При этом гривна в уходящем месяце заметно сдала к евро, - отмечает Вадим Иосуб. - Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,8852 до 27,7500 грн (-0,5%). Курс евро за это же время вырос с 32,7233 до 33,6427 грн (+2,8%). Рост европейской валюты к гривне с одновременным снижением доллара связан с укреплением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD выросла с 1,1740 до 1,2120 (+3,3%)».

Вадим Иосуб

С начала же года доллар снизился к гривне на 1,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 3,2%, подчеркивает аналитик.

Вадим Иосуб обращает внимание, что в течение месяца динамика валют была неоднозначной. В первой половине месяца курс доллара к гривне рос на фоне эскалации военно-политической ситуации на границе Украины с РФ.

А после заявления об отводе российских войск от границы, гривна достаточно быстро укрепилась к американской валюте.

«В мае мы ожидаем продолжение умеренного снижения доллара к гривне с одновременным удорожанием евро - за счет того, что европейская валюта может продолжить расти на мировом рынке. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,3–27,9 грн, евро – в диапазоне 34,2-34,9 грн», - прогнозирует Вадим Иосуб.

Украина может опередить Европу по росту экономики в 2021 году, - Вадим Иосуб

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кремле признали, что эскалация у границ Украины привела к резкому падению курса рубля в России.

Отметим, что эксперты в один голос предрекают украинской экономике рекордный рост в 2021 году.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Курс валют, Курс доллара, Курс евро, Вадим Иосуб.
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