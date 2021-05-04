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К концу года курс гривны существенно укрепится: прогноз экономиста

К концу года курс гривны существенно укрепится: прогноз экономиста
04:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Украинцам не стоит ожидать в мае существенных колебаний курса доллара. 

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" экономист Григорий Кукуруза. 

По его словам, к концу мая стоит рассчитывать на курс в 27,5-27,6 грн за доллар, а до конца лета она и вовсе укрепится до 27,2-27,3 грн за доллар. 

Причинами тому может послужить то, что доллар теряет в цене в отношении к евро и юаню, а также то, что из-за закрытых границ украинские туристы не вывозят деньги из страны, а это традиционные 3-5 млрд долларов. 

До конца года, прогнозирует экономист, курс доллара может остаться на уровне 27 - 27,5 грн за доллар. 

Как сообщалось ранее, аналитик Вадим Иосуб рассказывал "Телеграфу", что будет с курсом валют в мае, об этом можно прочитать в материале: Доллар подешевеет, а евро подорожает: каким будет курс валют в мае.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Гривна, Доллар, Курс валют, Григорий Кукуруза.
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