55 миллионов на 15 человек: выяснилось, сколько получает руководство государственного "Укрэксимбанка"

На зарплаты и премии за 2020 год правлению государственного "Укрэксимбанка", состоящего из 15 человек, было потрачено 55443,3 тысяч гривен (без учета вычета налогов и сборов).

Об этом говорится в соответствующем отчете по финансовым тратам банка на указанные нужды за прошлый год.

В частности, в объем финансового вознаграждения главы правления вошли: собственно должностной оклад, надбавки, премии, отпускные, а также премии по итогам года, оздоровительные, оплата дней временной нетрудоспособности.

Члены правления в качестве финансового вознаграждения получали сумму размера должностного оклада плюс сумму по размеру премии по итогам квартала/года работы.

Согласно отчету, помимо 55443, 3 тысяч гривен выплаченных на зарплаты и премии главе и членам правления банка, финучреждение также потратило 17272,1 тысяч гривен (без учета вычета налогов и сборов) на выплаты по увольнению.

Отметим, что управленческий совет банка состоит из главы правления и 14 его членов. Интересно, что согласно представленной таблицы с составом правления трое из его членов пропустили каждое третье заседание правления госбанка.

Для справки

Укрэксимбанк - украинский банк и универсальное кредитно-финансовое учреждение, 100% акций которого принадлежит Кабмину. Основан Правительством Украины в 1992 году. Чистые активы банка по состоянию на 1 января 2018 года составили 171 миллиард гривен, по их размерам Укрэксимбанк занимает третье место среди всех банков Украины. По размерам вкладов юридических лиц банк занимает первое место.

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