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55 миллионов на 15 человек: выяснилось, сколько получает руководство государственного "Укрэксимбанка"

55 миллионов на 15 человек: выяснилось, сколько получает руководство государственного "Укрэксимбанка"
Обновлено 19:47 Сегодня Телеграф

На зарплаты и премии за 2020 год правлению государственного "Укрэксимбанка", состоящего из 15 человек, было потрачено 55443,3 тысяч гривен (без учета вычета налогов и сборов).

Об этом говорится в соответствующем отчете по финансовым тратам банка на указанные нужды за прошлый год.

В частности, в объем финансового вознаграждения главы правления вошли: собственно должностной оклад, надбавки, премии, отпускные, а также премии по итогам года, оздоровительные, оплата дней временной нетрудоспособности.

Члены правления в качестве финансового вознаграждения получали сумму размера должностного оклада плюс сумму по размеру премии по итогам квартала/года работы.

Согласно отчету, помимо 55443, 3 тысяч гривен выплаченных на зарплаты и премии главе и членам правления банка, финучреждение также потратило 17272,1 тысяч гривен (без учета вычета налогов и сборов) на выплаты по увольнению.

Зарплаты и премии Укрэксимбанка

Зарплаты и премии Укрэксимбанка

Отметим, что управленческий совет банка состоит из главы правления и 14 его членов. Интересно, что согласно представленной таблицы с составом правления трое из его членов пропустили каждое третье заседание правления госбанка.

Зарплаты и премии Укрэксимбанка

Зарплаты и премии Укрэксимбанка

Для справки

Укрэксимбанк - украинский банк и универсальное кредитно-финансовое учреждение, 100% акций которого принадлежит Кабмину. Основан Правительством Украины в 1992 году. Чистые активы банка по состоянию на 1 января 2018 года составили 171 миллиард гривен, по их размерам Укрэксимбанк занимает третье место среди всех банков Украины. По размерам вкладов юридических лиц банк занимает первое место.

Как сообщал "Телеграф", ранее стал известен рабочий график банков в Украине на ближайшие праздники.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 390

Все по теме:

Зарплаты, Премии, Укрэксимбанк, Руководство.
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