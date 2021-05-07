Еще одни длинные выходные: как будут работать почта и банки 9 и 10 мая

По случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая в Украине назначен выходным днем. А поскольку в 2021 году он выпадает на воскресенье, то в понедельник 10 мая украинцы тоже будут отдыхать.

На этих длинных выходных поменяются расписания работы отделений Укрпошты.

В сообщении компании указывается, что 9 и 10 мая украинцы смогут получить необходимые услуги в дежурных отделениях. С их графиком можно ознакомиться по ссылке.

В "Новой почте" сообщили, что 9 мая отделения и адресная доставка будет работать в штатном режиме, а вот 10 мая отделения будут работать по графику субботы. Он является индивидуальным для каждого отделения и ознакомиться с ним можно по ссылке.

Что касается работы банков, то система электронных платежей Нацбанка работает в режиме 23/7 без выходных и праздников, а потому банки имеют возможность проводить платежи практически без перерывов. А вот воспользуется ли конкретный банк такой возможностью, в НБУ предлагают уточнить заранее.

Как сообщалось ранее, в Украину несет холодный воздух из Европы, а потому на праздничные дни в стране ожидается очередное похолодание.