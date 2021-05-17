Гривна продолжила укрепляться к доллару: какой курс установлен в начале недели

На утро 17 мая, в Украине обновился курс валют: доллар немного подешевел в то время как евро значительно прибавил в стоимости.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с данными 10 мая, доллар показал тенденцию падения, а евро выросло.

Официальный курс валют Нацбанка 17 мая:

100 долларов США - 2761 грн (27,61 за доллар, -1 коп.)

долларов США - грн (27,61 за доллар, -1 коп.) 100 евро - 3347 грн (33,47 за евро, +10 коп.)

евро - грн (33,47 за евро, +10 коп.) 100 российских рублей - 37,3 грн (3,73 за 10 рублей, +2 коп.)

российских рублей - грн (3,73 за 10 рублей, +2 коп.) 100 польских злотых - 740 грн (7,40 за злотый, +6 коп.)

Отметим, что по курсу НБУ украинцы не могут приобретать валюту. Курс валют в банках показывает тенденцию и изменения на валютном рынке страны. В то время как цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

Напомним, что по мнению финансового аналитика, до конца мая в Украине доллар будет дешеветь, а евро дорожать.