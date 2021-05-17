Гривна продолжила укрепляться к доллару: какой курс установлен в начале недели

На утро 17 мая, в Украине обновился курс валют: доллар немного подешевел в то время как евро значительно прибавил в стоимости.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с данными 10 мая, доллар показал тенденцию падения, а евро выросло.
Официальный курс валют Нацбанка 17 мая:
Отметим, что по курсу НБУ украинцы не могут приобретать валюту. Курс валют в банках показывает тенденцию и изменения на валютном рынке страны. В то время как цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.
Напомним, что по мнению финансового аналитика, до конца мая в Украине доллар будет дешеветь, а евро дорожать.