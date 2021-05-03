Доллар идет на падение, евро дорожает: каким будет курс валют в Украине в конце мая

К концу мая в Украине подешевеет доллар и подорожает евро.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил главный аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Он обратил внимание, что динамика валют была неоднозначной в течение месяца. Поскольку, в первой его половине цена американской валюты росла из-за ситуации на границе Украины с Россией.

Но, уже после сообщения об отводе ВС РФ от границ, гривна весьма быстро укрепилась к доллару.

По его словам, в мае ожидается небольшое падение цен доллара, с одновременным подорожанием евро, из-за того, что европейская валюта может продолжать свой рост на мировом рынке. Такими темпами, к концу мая цена доллара будет от 27,3 до 27,9 грн, а евро от 34,2 до 34,9 грн.

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа", "Доллар подешевеет, а евро подорожает: каким будет курс валют в мае".