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Надолго укрепиться не получилось: курс валют в Украине на 18 мая

Надолго укрепиться не получилось: курс валют в Украине на 18 мая
04:36 Сегодня Телеграф

На вторник, 18 мая, Национальный банк Украины установил курс доллара на отметке 27,55  гривен за единицу валюты, что на 6 копеек меньше, чем на понедельник, 17 мая.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается курса евро, то он остановился на отметке 33,44 гривны за единицу валюты, что на 3 копейки меньше, ем днем ранее.

Официальный курс валют Нацбанка 18 мая:

100 долларов США - 2755 грн (27,55 за доллар, -6 коп.)

100 евро - 3344 грн (33,44 за евро, -3 коп.)

100 российских рублей - 37,1 грн (3,71 за 10 рублей, -2 коп.)

100 польских злотых - 736 грн (7,36 за злотый, -4 коп.)

Официальный курс валют Нацбанка 17 мая:

100 долларов США - 2761 грн (27,61 за доллар, -1 коп.)

100 евро - 3347 грн (33,47 за евро, +10 коп.)

100 российских рублей - 37,3 грн (3,73 за 10 рублей, +2 коп.)

100 польских злотых - 740 грн (7,40 за злотый, +6 коп.)

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, каким будет курс валют к концу мая.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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