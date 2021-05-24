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Доллар и евро подешевели, а злотый добавил в стоимости: курс валют в Украине на 24 мая

Доллар и евро подешевели, а злотый добавил в стоимости: курс валют в Украине на 24 мая
06:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Национальный банк Украины установил курс валют на понедельник, 24 мая.

Как следует из данных регулятора, за выходные доллар США потерял в стоимости 1 копейку, а основная валюта Евросоюза целых 3. 

На фоне этого, прибавил в стоимости польский злотый. Он подрос на 3 копейки. 

Российский рубль тоже продемонстрировал незначительный рост, так за 10 "деревянных" будут давать на 1 копейку больше. 

Курс основных валют на 24 мая выглядит следующим образом:

  • 1 доллар = 27,4572 гривны;
  • 1 евро = 33,4799 грн;
  • 1 злотый = 7,46 грн;
  • 10 рублей = 3,7414 грн. 

Полная таблица курса иностранных валют выглядит так: 

Курс валют в Украине на 24 мая

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский  во время своей пресс-конференции заявил, что "жмет" на правительство и НБУ для того, чтобы увеличить пенсии и минимальную зарплату украинцам. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют, Злотый.
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