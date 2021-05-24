Доллар и евро подешевели, а злотый добавил в стоимости: курс валют в Украине на 24 мая

Национальный банк Украины установил курс валют на понедельник, 24 мая.
Как следует из данных регулятора, за выходные доллар США потерял в стоимости 1 копейку, а основная валюта Евросоюза целых 3.
На фоне этого, прибавил в стоимости польский злотый. Он подрос на 3 копейки.
Российский рубль тоже продемонстрировал незначительный рост, так за 10 "деревянных" будут давать на 1 копейку больше.
Курс основных валют на 24 мая выглядит следующим образом:
Полная таблица курса иностранных валют выглядит так:
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что "жмет" на правительство и НБУ для того, чтобы увеличить пенсии и минимальную зарплату украинцам.