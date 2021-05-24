Доллар и евро подешевели, а злотый добавил в стоимости: курс валют в Украине на 24 мая

Национальный банк Украины установил курс валют на понедельник, 24 мая.

Как следует из данных регулятора, за выходные доллар США потерял в стоимости 1 копейку, а основная валюта Евросоюза целых 3.

На фоне этого, прибавил в стоимости польский злотый. Он подрос на 3 копейки.

Российский рубль тоже продемонстрировал незначительный рост, так за 10 "деревянных" будут давать на 1 копейку больше.

Курс основных валют на 24 мая выглядит следующим образом:

1 доллар = 27,4572 гривны;

1 евро = 33,4799 грн;

1 злотый = 7,46 грн;

10 рублей = 3,7414 грн.

Полная таблица курса иностранных валют выглядит так:

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что "жмет" на правительство и НБУ для того, чтобы увеличить пенсии и минимальную зарплату украинцам.