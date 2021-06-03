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Евро резко упал "в пропасть": курс валют на 3 июня в Украине

Евро резко упал "в пропасть": курс валют на 3 июня в Украине
06:04 Сегодня Телеграф

На четверг, 3 июня, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,34 гривен за единицу валюты, что на 9 копеек меньше, чем сутки ранее.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается курса евро, то на 3 июня курс этой валюты остановился на показателе в 33,33 гривны за единицу валюты. Этот показатель на 20 копеек меньше, чем сутки ранее.

Российский рубль остановился на отметке 3,72 за десять единиц российской валюты. А курс злотого не поднялся выше 7,46 гривен за единицу польской валюты.

Курс валют на 3 июня

Курс доллара – 27,34 гривен (-9 копеек)

Курс евро – 33,33 гривен (-20 копеек)

Курс злотого – 7,46 гривен (-4 копейки)

Курс российского рубля – 3,72 гривен (+1 копейка)

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким курс валют будет в июне.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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