Евро резко упал "в пропасть": курс валют на 3 июня в Украине

На четверг, 3 июня, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,34 гривен за единицу валюты, что на 9 копеек меньше, чем сутки ранее.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что касается курса евро, то на 3 июня курс этой валюты остановился на показателе в 33,33 гривны за единицу валюты. Этот показатель на 20 копеек меньше, чем сутки ранее.

Российский рубль остановился на отметке 3,72 за десять единиц российской валюты. А курс злотого не поднялся выше 7,46 гривен за единицу польской валюты.

Курс валют на 3 июня

Курс доллара – 27,34 гривен (-9 копеек)

Курс евро – 33,33 гривен (-20 копеек)

Курс злотого – 7,46 гривен (-4 копейки)

Курс российского рубля – 3,72 гривен (+1 копейка)

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, каким курс валют будет в июне.