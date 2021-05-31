Доллар продолжает дешеветь - что будет с курсом валют в июне? Прогноз аналитика

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс основных валют на понедельник, 31 мая. Согласно данным регулятора, гривна укрепилась по отношению к доллару и евро.

О курсовых тенденциях мая и прогнозе на июнь «Телеграфу» рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По словам эксперта, в мае гривна продолжила укрепление к доллару, которое длится уже шесть месяцев. Евро же после апрельского роста - в мае тоже подешевел.

«Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,7500 до 27,5004 грн (-0,9%). Курс евро за это же время снизился чуть меньше, с 33,6427 до 33,3896 грн (-0,8%). С начала года доллар снизился к гривне на 2,7%, а евро подешевел по отношению к национальной валюте на 3,9%. При этом гривна лидирует по укреплению к доллару с начала года среди всех валют бывшего СССР. На втором месте идет белорусский рубль, на третьем – российский», - подчеркивает Вадим Иосуб.

Он прогнозирует, что в июне будет снижение курса иностранных валют к гривне. К концу месяца, по мнению аналитика, доллар может торговаться около 27,3 грн, евро – около 33,1 грн.

«Тем не менее, непредсказуемые факторы могут внести коррективы в этот прогноз, - уточняет Вадим Иосуб. - Поэтому, при формировании сбережений необходимо придерживаться принципа диверсификации, не хранить все яйца в одной корзине. Учитывая динамику последних месяцев, половину сбережений целесообразно держать на депозите в гривне, а вторую половину разделить поровну между долларом и евро. Более консервативная (но пока и чуть менее доходная) стратегия – держать в каждой из валют по одной третьей своих сбережений».

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