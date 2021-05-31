Доллар дешевеет, а евро рухнул: каким будет курс валют в Украине в понедельник

Национальный банк Украины установил курс основных валют на понедельник, 31 мая.
Согласно данным регулятора, американский доллар подешевел на 2 копейки, а вот евро потерял целых 17.
Снизится стоимость и российского рубля и польского злотого.
Таким образом, по данным на 31 мая, курс основных валют выглядит следующим образом:
Полный список выглядит так:
Как сообщалось ранее, части украинцев могут урезать пенсию наполовину. Такое может случиться, если пенсионер не заплатил кредит, у него есть долг за алименты, неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения, им нанесен материальный ущерб, не оплачены счета и прочее.
Кроме того, Всемирный банк дал прогноз о том, что трое из десяти украинцев не смогут получать пенсии.