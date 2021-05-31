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Доллар дешевеет, а евро рухнул: каким будет курс валют в Украине в понедельник

Доллар дешевеет, а евро рухнул: каким будет курс валют в Украине в понедельник
06:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Национальный банк Украины установил курс основных валют на понедельник, 31 мая. 

Согласно данным регулятора, американский доллар подешевел на 2 копейки, а вот евро потерял целых 17. 

Снизится стоимость и российского рубля и польского злотого. 

Таким образом, по данным на 31 мая, курс основных валют выглядит следующим образом: 

  • 1 доллар США = 27,5004 грн;
  • 1 евро = 33,3896 грн;
  • 10 российских рублей = 3,736 грн;
  • 1 польский злотый = 7,4446 грн. 

Полный список выглядит так: 

Курс валют в Украине 31 мая

Как сообщалось ранее, части украинцев могут урезать пенсию наполовину. Такое может случиться, если пенсионер не заплатил кредит, у него есть долг за алименты, неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения, им нанесен материальный ущерб, не оплачены счета и прочее. 

Кроме того, Всемирный банк дал прогноз о том, что трое из десяти украинцев не смогут получать пенсии

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Курс валют.
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