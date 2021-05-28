Скачать
Пятница, 28.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Пенсии могут урезать: кому и за что
Пенсии могут урезать: кому и за что
Без пенсий и сбережений: что ждет украинцев к 2045 году
Без пенсий и сбережений: что ждет украинцев к 2045 году
За сбившую подростка на тротуаре женщину внесли залог 182 тысячи гривен, на лечение парня выдали 15 тысяч
За сбившую подростка на тротуаре женщину внесли залог 182 тысячи гривен, на лечение парня выдали 15 тысяч
Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным
Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным

Пенсии могут урезать: кому и за что

Пенсии могут урезать: кому и за что
08:11 Сегодня Телеграф

Часть украинцев может лишиться половины суммы пенсии. В нашей стране есть несколько статей законов, которые предусматривают "штрафы" людям, вышедшим на заслуженный отдых:  ст. 50 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и Раздел IX Закона "Об исполнительном производстве".

"Телеграф" выяснил, в каких случаях пенсионеры могут лишиться своих выплат. 

Долги и алименты

Часть пенсии будут изымать, если пенсионер не заплатил кредит, у него есть долг за алименты, неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения, им нанесен материальный ущерб, не оплачены счета и прочее. В таком случае Пенсионный фонд Украины по решению исполнительной службы или частного исполнителя начинает высчитывать деньги из пенсии. 

Государство в смартфоне: сколько мы заплатили за электронные услуги от страны

Но есть нюансы - вычитать определенную сумму из пенсии можно только, если у гражданина нет счета в банке или имущества, которое можно забрать за долги. Также необходимо решение суда или исполнительная надпись нотариуса.

Кроме того, по закону вычитать могут максимум половину пенсии. Такие отчисления касаются также случаев, когда пенсионер мог нанести вред здоровью другого человека или убить его. Также вычеты из пенсии касаются переплат по зарплате. 

В остальных случаях будут вычитать до 20% от суммы пенсии. 

Как начисляют взыскание

Пенсионер-должник должен обязательно получить письмо от исполнителя. В нем будет документ, который уведомит нарушителя в том, что на него открыто производство. 

Оспорить такое решение можно только в судебном порядке. А на согласие платить или не платить положенный штраф или долг никто обращать внимание не будет. Суд обязывает выполнять такие предписания в принудительном порядке. 

Пенсионер работает

Если пенсионер стал предпринимателем (открыл ФОП), но не сообщил об этом в ПФУ и продолжал получать пенсию, то переплату из Пенсионного фонда будут изымать путем урезания выплат. Такие штрафы будут касаться только суммы, которая накопится с момента открытия предприятия до момента его обнаружения у гражданина. 

Долги украинцев будут автоматически высчитывать - объясняем насколько это правда

То же самое касается работы. Если пенсионер устраивается куда-то и не сообщает в ПФУ, то также возникает переплата. Вообще, наличие работы после выхода на пенсию влияет на повышения, доплаты и надбавки. Также трудоустройство влияет на индексацию пенсии. Если пенсионер не уведомил о своей работе ПФУ, то ему придется вернуть сумму самой индексации. 

Выплаты могут совсем остановить тому, кто вышел на отдых по выслуге лет, а потом заново пошел на работу, которая ему и обеспечила пенсию. Например, если прокурор в отставке снова пойдет работать прокурором. 

Важно знать

В Пенсионном фонде Украины говорят, что скрыть факт трудоустройства очень сложно. Дело в том, что ведомство постоянно сверяет данные с государственными реестрами общеобязательного государственного соцстрахования. По ним можно обнаружить официально работающих пенсионеров. 

Поэтому в ПФУ напоминают, что данные о новой работе после пенсии нужно успеть подать в ведомство не позднее чем за 10 дней с момента официального устройства. 

Также отдать государству обратно переплату по пенсиям можно самому. Для этого нужно прийти в Пенсионный фонд и написать заявление или же просто положить деньги на счет территориального филиала фонда, который закреплен за пенсионером. 

8 тысяч за локдаун: кто еще может получить компенсацию от государства и почему на всех ее не хватит

Все разногласия по взысканиям и их оспариваниям решаются в суде при помощи действующего законодательства Украины. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
Просмотры: 234

Все по теме:

Штраф, Суд, Пенсионный фонд, Пенсия, Взыскание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Корабль чудом не затянуло в проходящий рядом водяной смерч: опасный момент попал на видео
02 Долой мифы: новое исследование показало, сколько на самом деле сохраняется иммунитет к COVID-19
03 В туалете ресторана: в Ровно шестиклассник изнасиловал пятиклассника в извращенной форме
04 "Секс с руководителем - обязательное условие": украинка взбудоражила рассказом о поиске работы (фото)
05 Остались дети и жена: появились имя и фото бойца, погибшего на Донбассе 27 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди с грозами принесут похолодание: актуальный прогноз на 28 мая
Дожди с грозами принесут похолодание: актуальный прогноз на 28 мая
Больше 150 человек стали жертвами коронавируса за последние сутки: данные на 28 мая
Больше 150 человек стали жертвами коронавируса за последние сутки: данные на 28 мая
&quot;Секс с руководителем - обязательное условие&quot;: украинка взбудоражила рассказом о поиске работы (фото)
"Секс с руководителем - обязательное условие": украинка взбудоражила рассказом о поиске работы (фото)
Какой праздник 28 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 28 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь