Пенсии могут урезать: кому и за что

Часть украинцев может лишиться половины суммы пенсии. В нашей стране есть несколько статей законов, которые предусматривают "штрафы" людям, вышедшим на заслуженный отдых: ст. 50 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и Раздел IX Закона "Об исполнительном производстве".

"Телеграф" выяснил, в каких случаях пенсионеры могут лишиться своих выплат.

Долги и алименты

Часть пенсии будут изымать, если пенсионер не заплатил кредит, у него есть долг за алименты, неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения, им нанесен материальный ущерб, не оплачены счета и прочее. В таком случае Пенсионный фонд Украины по решению исполнительной службы или частного исполнителя начинает высчитывать деньги из пенсии.

Но есть нюансы - вычитать определенную сумму из пенсии можно только, если у гражданина нет счета в банке или имущества, которое можно забрать за долги. Также необходимо решение суда или исполнительная надпись нотариуса.

Кроме того, по закону вычитать могут максимум половину пенсии. Такие отчисления касаются также случаев, когда пенсионер мог нанести вред здоровью другого человека или убить его. Также вычеты из пенсии касаются переплат по зарплате.

В остальных случаях будут вычитать до 20% от суммы пенсии.

Как начисляют взыскание

Пенсионер-должник должен обязательно получить письмо от исполнителя. В нем будет документ, который уведомит нарушителя в том, что на него открыто производство.

Оспорить такое решение можно только в судебном порядке. А на согласие платить или не платить положенный штраф или долг никто обращать внимание не будет. Суд обязывает выполнять такие предписания в принудительном порядке.

Пенсионер работает

Если пенсионер стал предпринимателем (открыл ФОП), но не сообщил об этом в ПФУ и продолжал получать пенсию, то переплату из Пенсионного фонда будут изымать путем урезания выплат. Такие штрафы будут касаться только суммы, которая накопится с момента открытия предприятия до момента его обнаружения у гражданина.

То же самое касается работы. Если пенсионер устраивается куда-то и не сообщает в ПФУ, то также возникает переплата. Вообще, наличие работы после выхода на пенсию влияет на повышения, доплаты и надбавки. Также трудоустройство влияет на индексацию пенсии. Если пенсионер не уведомил о своей работе ПФУ, то ему придется вернуть сумму самой индексации.

Выплаты могут совсем остановить тому, кто вышел на отдых по выслуге лет, а потом заново пошел на работу, которая ему и обеспечила пенсию. Например, если прокурор в отставке снова пойдет работать прокурором.

Важно знать

В Пенсионном фонде Украины говорят, что скрыть факт трудоустройства очень сложно. Дело в том, что ведомство постоянно сверяет данные с государственными реестрами общеобязательного государственного соцстрахования. По ним можно обнаружить официально работающих пенсионеров.

Поэтому в ПФУ напоминают, что данные о новой работе после пенсии нужно успеть подать в ведомство не позднее чем за 10 дней с момента официального устройства.

Также отдать государству обратно переплату по пенсиям можно самому. Для этого нужно прийти в Пенсионный фонд и написать заявление или же просто положить деньги на счет территориального филиала фонда, который закреплен за пенсионером.

Все разногласия по взысканиям и их оспариваниям решаются в суде при помощи действующего законодательства Украины.