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Четверг, 13.05.2021
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8 тысяч за локдаун: кто еще может получить компенсацию от государства и почему на всех ее не хватит

8 тысяч за локдаун: кто еще может получить компенсацию от государства и почему на всех ее не хватит
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф

Карантин в Украине ослабили, но его последствия ощущают на себе почти все слои населения. Одной из наиболее пострадавших категорий стали предприниматели.

Правительство начало очередную волну выплаты компенсаций ФЛП (Физическое лицо-предприниматель, но многие привыкли называть их просто ФОПы - Авт.), деятельность которых приостановили из-за пребывания в "красной зоне". Кроме самих предприятий, выплаты также смогут получить их работники. С 19 апреля можно подать новое заявление на компенсацию в размере 8 тысяч гривен. Сделать это можно на портале, или в приложении "ДІЯ" до 18 мая.

"Телеграф" обратился в Министерство экономики с рядом вопросов о том, сколько частных предпринимателей получили выплаты и кто не подпадает под категории компенсаций так называемых карантинных потерь.

Сколько ФЛП уже получили компенсации?

В Минэкономики ссылаются на Пенсионный фонд Украины и говорят, что по состоянию на 11 мая 600 миллионов гривен уже выплатили 75 тысячам наемных работников и предпринимателей, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина в "красных" зонах.

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"В частности, уже получили помощь 47 481 наемный работник и 27519 ФОП. Всего через портал и приложение "ДІЯ" было подано 320 186 заявок (167626 - от наемных работников и 152 560 - ФОПа)", - уточняют в Минэкономики.

Денег на выплаты предпринимателям может и не хватить

В Министерстве экономики говорят, что есть вероятность увеличения суммы на компенсации. Брать средства снова придется из бюджета:

"На реализацию этой программы из государственного бюджета в 2021 году выделено 1,4 млрд грн. При необходимости на программу поддержки будут выделены дополнительные средства", - заявляют в ведомстве.

Скольким еще планируются выплаты?

Программа государственной поддержки предпринимателей и наемных работников будет доступна в течение 2021 для всех областей, которые попадают в "красную" зону. Следовательно, количество получателей помощи в дальнейшем будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.

Но получить помощь смогут не все

Мы подготовили разъяснения, почему некоторые ФОПы останутся без выплат.

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Получить единовременную материальную помощь могут все наемные работники и предприниматели, которые соответствуют условиям программы.

Наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:

  • основной КВЭД последний день предыдущего месяца относится к тем, к которым применяются ограничения "красной" зоны;
  • организация, в которой работает работник, насчитала за него ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала;
  • средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тыс. грн в месяц;
  • наемный работник не работает по совместительству.

ФОПы, если:

  • основной КВЭД на последний день предыдущего месяца отнесен к тем, к которым применяются ограничения "красной" зоны;
  • зарегистрированы более 3 месяцев;
  • оплатили ЕСВ не менее, чем за 6 месяцев в 2020 году;
  • предпринимательская деятельность которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором в соответствующем регионе введены дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, не прекращена;
  • если он не является одновременно наемным работником.

С полным перечнем КВЭД, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия, можно ознакомиться по ссылке.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Все по теме:

Украина, Компенсация, Карантин, Минэкономики, КВЭД.
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