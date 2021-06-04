Скачать
Пятница, 04.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Путин приготовил Беларуси роль "разменной монеты" перед саммитом с Байденом
Путин приготовил Беларуси роль "разменной монеты" перед саммитом с Байденом
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
В Украину пришла новая партия доз вакцины от коронавируса: кто их получит
В Украину пришла новая партия доз вакцины от коронавируса: кто их получит
Итоги дня 3 июня: Рада приняла закон о наказании за ложь в декларациях, в Одессе женщину "засосало" в аппарат МРТ
Итоги дня 3 июня: Рада приняла закон о наказании за ложь в декларациях, в Одессе женщину "засосало" в аппарат МРТ

Доллар стремительно падает: за сколько можно купить валюту в Украине 4 июня

Доллар стремительно падает: за сколько можно купить валюту в Украине 4 июня
04:53 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют на пятницу, 4 июня.

Об этом можно судить из данных регулятора.

Так, курс доллара замер на отметке 27,34 гривен за единицу валюты, что на 0,49 копеек меньше, чем сутки ранее.

Курс евро остановился на показателе 33,25 гривен, что на 8 копеек меньше, чем сутки ранее.

Злотый равен 7,47 гривен за единицу польской валюты, что на копейку больше, чем в предыдущий день.

А за 10 российских рублей по курсу НБУ придется отдать 3,73 гривен, что на копейку больше, чем днем ранее.

Курс валют в Украине на 4 июня

Курс валют на 4 июня

  • Курс доллара – 27,34 гривен (-0,49 копеек)
  • Курс евро – 33,25 гривен (-8 копеек)
  • Курс злотого – 7,47 гривен (+1 копейка)
  • Курс российского рубля – 3,73 гривен (+1 копейка)

Ранее стало известно, от чего на самом деле зависит курс доллара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 211

Все по теме:

НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро, курс злотого.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятилетний мальчик умер после жалоб на боли в животе: первые детали трагедии на Харьковщине
02 У путинских военных прямо из-под носа украли 72-тонное укрытие "Панцирь"
03 В Украину вернулся беглый экс-регионал, помогавший зачитывать террористу Губареву свой "ультиматум"
04 Ударило током уже после смерти: всплыли странные детали гибели парня под Днепром
05 "И пенсионерам выдать, чтобы могли пенсию побольше получать": в сети стебутся над выдачей оружия почтальонам у Лукашенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протасевича будут склонять к сотрудничеству, заденет и Украину, - Игар Тышкевич
Протасевича будут склонять к сотрудничеству, заденет и Украину, - Игар Тышкевич
&quot;Не олигарх, а инвестор&quot;: у Ахметова ответили по поводу законопроекта Зеленского
"Не олигарх, а инвестор": у Ахметова ответили по поводу законопроекта Зеленского
Рада только приняла закон об ответственности за ложь в декларациях, но Зеленский уже хочет его ветировать
Рада только приняла закон об ответственности за ложь в декларациях, но Зеленский уже хочет его ветировать
Какой праздник 4 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 4 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь