Доллар стремительно падает: за сколько можно купить валюту в Украине 4 июня

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют на пятницу, 4 июня.

Об этом можно судить из данных регулятора.

Так, курс доллара замер на отметке 27,34 гривен за единицу валюты, что на 0,49 копеек меньше, чем сутки ранее.

Курс евро остановился на показателе 33,25 гривен, что на 8 копеек меньше, чем сутки ранее.

Злотый равен 7,47 гривен за единицу польской валюты, что на копейку больше, чем в предыдущий день.

А за 10 российских рублей по курсу НБУ придется отдать 3,73 гривен, что на копейку больше, чем днем ранее.

Курс валют на 4 июня

Курс доллара – 27,34 гривен (-0,49 копеек)

Курс евро – 33,25 гривен (-8 копеек)

Курс злотого – 7,47 гривен (+1 копейка)

Курс российского рубля – 3,73 гривен (+1 копейка)

Ранее стало известно, от чего на самом деле зависит курс доллара.