Все решает политика: от чего на самом деле зависит курс доллара в Украине

Вице-президент Ассоциации украинских банков Галина Хейло рассказала, от чего на самом деле в нашей стране зависят колебания курса доллара.

Об этом она рассказала в эксклюзиве "Телеграфа".

Эксперт считает, что, скорее всего, это является реакцией общества на политические события.

Хейло напомнила, что в апреле, когда мы видели обострение ситуации на Донбассе, гривня ослабела. Но как только обстановка стабилизировалась и российские войска отошли от наших границ, гривня снова укрепилась.

"Сегодня мы видим как позитивные, так и негативные тенденции, которые держат баланс курса, – отмечает Галина Хейло. – К негативным факторам относятся карантины и локдауны, которые не дают развиваться бизнесу, а также то обстоятельство, что сегодня нерезиденты неохотно покупают ОВГЗ. Это связано как со снижением деловой активности в майские праздники, так и с низкой доходностью ОВГЗ. Позитивные факторы для курса – это окончание отопительного сезона (импортеры энергоносителей покупают меньше валюты, что снижает спрос на нее) и окончание посевной кампании (аграрии смогут продавать валюту, чем также будут стабилизировать рынок)".

По мнению эксперта, все эти факторы дают возможность прогнозировать, что май мы проведем без особых валютных колебаний. При отсутствии политических вызовов экономических причин для роста курса доллара к началу лета выше 27,8 грн нет.

Напомним, в апреле 2021 года украинские банки купили наличной валюты у населения на 470 млн долларов больше, чем продали.