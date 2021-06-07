Гривна продолжает рост относительно доллара и евро: каким будет курс валют в понедельник

Национальный банк Украины установил курс основных валют на понедельник, 7 июня.

Согласно данным регулятора, доллар США потеряет почти 5 копеек, а евро целых 19.

Также на 7 копеек подешевеет польский злотый, а вот стоимость российского рубля останется практически без изменений.

Таким образом курс популярных в Украине валют в понедельник будет выглядеть следующим образом:

1 доллар США = 27,2914 гривен;

1 евро = 33,0635 гривен;

1 польский злотый = 7,4013 гривен;

10 российских рублей = 3,7305 гривны.

Полный список будет выглядеть вот так:

Как сообщалось ранее, заместитель министра по развитию, труда и технологий Республики Польша Ивона Михалек заявила о желании ее страны упростить трудоустройство украинских заробитчан. "Телеграф" разобрался в том, почему это заявление вызвало широкий резонанс и чем это может грозить Украине.