Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ - аналитики назвали примерные сроки

В Банке Америки (BofA) допустили, что Украина может отказаться от работы с Международным валютным фондом (МВФ) во время предвыборного цикла 2023-2024 годов.

Как сообщает Экономическая правда, об этом идет речь в отчете BofA Global Research.

Вместе с тем аналитики предполагают, что Украина и МВФ продлят сотрудничество в текущем виде до конца 2022 года.

Также они считают, что после выборов украинские власти могут вернуться к идеи нового соглашения с МВФ в рамках расширенного партнерства со странами Запада.

Исходя из этих данных, в BofA говорят, что следующий год станет "последним окном" для продолжения тесного сотрудничества между Украиной и Фондом.

Продолжение сотрудничества еще на год в текущем режиме аналитики считают наиболее вероятным сценарием, поскольку это позволит погасить хотя бы часть своего трехмиллиардного долга.

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