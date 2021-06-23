Доллар и евро подросли более, чем на 10 копеек: курс валют в Украине 23 июня

Национальный банк Украины опубликовал данные о курсе валют на среду, 23 июня.

Информация об этом обнародована на сайте регулятора.

Согласно его данным, доллар США набрал в стоимости 11 копеек, а евро после падения накануне подорожал на целых 17.

На 7 копеек подорожал и польский злотый, а вот российский рубль незначительно подешевел.

Таким образом курс наиболее популярных валют в Украине в среду будет выглядеть следующим образом:

1 доллар США = 27,305 грн;

1 евро = 32,467 грн;

1 злотый = 7,1655 грн;

10 российских рублей = 3,7292 гривны.

Курс остальных валют же будет выглядеть вот так:

Как сообщалось ранее, в 2021 году в Украине планируют увеличить прибавки к пенсиям, а также спецвыплаты для пенсионеров в возрасте старше 75 лет.