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Доллар и евро подросли более, чем на 10 копеек: курс валют в Украине 23 июня

Доллар и евро подросли более, чем на 10 копеек: курс валют в Украине 23 июня
06:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Национальный банк Украины опубликовал данные о курсе валют на среду, 23 июня. 

Информация об этом обнародована на сайте регулятора. 

Согласно его данным, доллар США набрал в стоимости 11 копеек, а евро после падения накануне подорожал на целых 17. 

На 7 копеек подорожал и польский злотый, а вот российский рубль незначительно подешевел. 

Таким образом курс наиболее популярных валют в Украине в среду будет выглядеть следующим образом: 

  • 1 доллар США = 27,305 грн;
  • 1 евро = 32,467 грн;
  • 1 злотый = 7,1655 грн;
  • 10 российских рублей = 3,7292 гривны.

Курс остальных валют же будет выглядеть вот так: 

Курс валют в Украине 23 июня

Как сообщалось ранее, в 2021 году в Украине планируют увеличить прибавки к пенсиям, а также спецвыплаты для пенсионеров в возрасте старше 75 лет.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют, Злотый.
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