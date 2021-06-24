Евро рекордно вырос: курс валют в Украине на 24 июня

По данным на четверг, 24 июня, НБУ обновил курсы валют по отношению к гривне.

Новые значения опубликованы на сайте регулятора.

Так, курс доллара установлен на уровне 27,27 гривен за единицу американской валюты. Курс евро застыл на отметке 32,60 гривен. Злотый равен 7,2о гривен, а российский рубль - 3,75 гривен за 10 единиц.

Если сравнивать с предыдущим днем, то курс доллара упал на три копейки. Курс евро вырос на 14 копеек. Злотый поднялся на 4 копейки. А российский рубль взлетел на три копейки.

Как сообщалось ранее, в 2021 году в Украине планируют увеличить прибавки к пенсиям, а также спецвыплаты для пенсионеров в возрасте старше 75 лет.