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Доллар и евро "со скоростью света" уходят в минус: курс валют в Украине на 30 июня

Доллар и евро "со скоростью света" уходят в минус: курс валют в Украине на 30 июня
05:48 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс валют на среду, 30 июня. Стоимость доллара составляет 27,2 гривны, а евро — 32,3 гривны.

Об этом говорится на сайте регулятора.

По сравнению с прошлым днем заметно, что евро и доллар стремительно дешевеют.

00 долларов США - 2717 грн (27,17 за доллар, - 22 коп.)

100 евро - 3230 грн (32,30 за евро, -44 коп.)

100 российских рублей - 37,3 грн (3,73 за 10 рублей, -6 коп.)

100 польских злотых - 714 грн (7,14 за злотый, -11 коп.)

Как сообщалось ранее, в Украине намерены амнистировать теневые капиталы, тем самым позволив людям легализировать свои доходы за 5% от всей суммы. "Телеграф" разобрался с тем, что сулит подобная инициатива и какие у нее подводные камни

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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