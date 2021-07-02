Доллар и евро растут, серьезно прибавляя день за днем: курс валют в Украине на 2 июля

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 2 июля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на отметке 27.38 гривен за единицу валюты. А курс евро на отметке – 32,52 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

При этом курс доллара вырос на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и находится выше психологической отметки 27 гривен за доллар. А евро вырос в цене на 18 копеек, перешагнув психологическую отметку в 32 гривен за евро.

Курс злотого равен 7,2 гривны за единицу польской валюты, а курс российского рубля – на показателе 3,75 за 10 единиц иностранной валюты.

Этот же курс будет держаться и в ближайшие выходные.

Как сообщалось, Нацбанк Украины продолжает осуществлять политику валютной либерализации, и уже с 30 июня доступны новые возможности.

О том, какие банки готовят к приватизации и есть ли на них покупатели, читайте в материале "Телеграфа".