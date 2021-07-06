Счета задолжавших украинцев начали арестовывать автоматически: как это работает

Министерство юстиции распорядилось, чтобы на счета задолжавших украинцев автоматически накладывался арест.

Об этом говорится в приказе Минюста №1061/5 от 23.03.2021.

Раньше такое было возможно только в случае с алиментами, теперь же добавилось ещё несколько пунктов: жилищно-коммунальные услуги, штрафы (в основном это касается штрафов за нарушение ПДД) и долг за невыплату зарплаты работникам. Проверить себя на наличие штрафов можно в Едином реестре должников.

Впоследствии к процедуре автоматического ареста счетов должников присоединятся все банки. Чтобы избежать долга по неуплате клиент должен сам погасить финансовые задолженности. Сделать это можно, например, в сервисе «Дия».

Волноваться по поводу законности не стоит: решение об аресте счета всё так же будет приниматься через суд, но теперь это будет автоматизировано.

Изначально Минюст утвердил тестовый период для такого нововведения: с 6-го апреля по 6-е июля, он истёк сегодня.

Ранее исполнители отправляли запрос о счетах на почту - это был долгий процесс. Сейчас же банки обязаны предоставлять государственным и частным исполнителям информацию о состоянии счетов должника.

Напомним, что в ближайшее время к системе штрафов будет подключено 62 украинских банка.