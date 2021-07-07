Евро и доллар вновь дешевеют: курс валют в Украине на 7 июля

Национальный банк Украины озвучил официальные курсы основных валют на среду, 7 июля.
Об этом информирует пресс-служба регулятора.
В сравнении со вторником, доллар США потерял в стоимости 4 копейки, а евро целых 11.
Стоимость польского злотого и российского рубля осталась практически без изменений.
В среду курс основных валют будет выглядеть следующим образом:
Полный список выглядит следующим образом:
Как сообщалось ранее, в Министерстве юстиции одобрили автоматический арест счетов должников. Если ранее такое проводилось лишь в отношении неплательщиков алиментов, то теперь блокирование счета может грозить за долги по коммуналке, неоплату штрафов за нарушение ПДД или просрочку выплат зарплаты работникам.