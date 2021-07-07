Евро и доллар вновь дешевеют: курс валют в Украине на 7 июля

Национальный банк Украины озвучил официальные курсы основных валют на среду, 7 июля.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

В сравнении со вторником, доллар США потерял в стоимости 4 копейки, а евро целых 11.

Стоимость польского злотого и российского рубля осталась практически без изменений.

В среду курс основных валют будет выглядеть следующим образом:

1 доллар США = 27,2497 грн;

1 евро = 32,2623 грн;

1 польский злотый = 7,178 грн;

10 российских рублей = 3,7107 грн;

Полный список выглядит следующим образом:

Как сообщалось ранее, в Министерстве юстиции одобрили автоматический арест счетов должников. Если ранее такое проводилось лишь в отношении неплательщиков алиментов, то теперь блокирование счета может грозить за долги по коммуналке, неоплату штрафов за нарушение ПДД или просрочку выплат зарплаты работникам.