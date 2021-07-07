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Евро и доллар вновь дешевеют: курс валют в Украине на 7 июля

Евро и доллар вновь дешевеют: курс валют в Украине на 7 июля
06:14 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины озвучил официальные курсы основных валют на среду, 7 июля. 

Об этом информирует пресс-служба регулятора. 

В сравнении со вторником, доллар США потерял в стоимости 4 копейки, а евро целых 11. 

Стоимость польского злотого и российского рубля осталась практически без изменений. 

В среду курс основных валют будет выглядеть следующим образом: 

  • 1 доллар США = 27,2497 грн; 
  • 1 евро = 32,2623 грн;
  • 1 польский злотый = 7,178 грн; 
  • 10 российских рублей = 3,7107 грн; 

Полный список выглядит следующим образом: 

Курс валют в Украине 7 июля

Как сообщалось ранее, в Министерстве юстиции одобрили автоматический арест счетов должников. Если ранее такое проводилось лишь в отношении неплательщиков алиментов, то теперь блокирование счета может грозить за долги по коммуналке, неоплату штрафов за нарушение ПДД или просрочку выплат зарплаты работникам.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Гривна, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют, Злотый.
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