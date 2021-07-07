Скачать
Среда, 07.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Павел Латушко: Лукашенко - главная угроза независимости Беларуси, он очень мстительный и не умеет прощать
Павел Латушко: Лукашенко - главная угроза независимости Беларуси, он очень мстительный и не умеет прощать
Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства
Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства
Выстрелили прямо в лицо: последние новости о перестрелке в Киеве
Выстрелили прямо в лицо: последние новости о перестрелке в Киеве
В России мужчина захватил банк, угрожая рюкзаком с торчащими проводами: это почти сработало
В России мужчина захватил банк, угрожая рюкзаком с торчащими проводами: это почти сработало

Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства

Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства
12:00 Сегодня Телеграф

С 6 июля в Украине стало возможным ограничить возможности должников пользоваться своими банковскими счетами – теперь по запросу частного или государственного исполнителя можно блокировать счета должников всего за 1 час. Впрочем, это только начало – уже вскоре вслед за этим с банковских счетов должников можно будет автоматически снимать средства в пользу заимодавца. Как это будет работать - разбирался «Телеграф».

Под арест попадут все

Ситуация с задолженностью украинцев, а также неудовлетворительной работой исполнителей, попросту не успевавших взыскивать задолженности, давно стала серьезной проблемой для Министерства юстиции, которое решило бороться с ним «в духе времени» - в максимально цифровом формате.

Еще 16 апреля 2019 года Приказом Минюста был утвержден порядок автоматического ареста средств должников на счетах украинских банков. Однако в ведомстве считали данный механизм недостаточным, занимавшим много времени на документооборот, нежелание банков сотрудничать и наконец, невозможностью ареста счетов всех должников, а только лишь злостных неплательщиков алиментов.

В итоге 23 марта 2021 года Министерство юстиции приняло изменения в собственный приказ 2019 года, значительно расширив его действие и упростив задачу для государственных и частных исполнителей. Теперь можно добиться ареста счетов любого должника, а не только неплательщика алиментов, причем уйдет на все это у исполнителя немногим более часа.

Как будут арестовывать счета?

Хотя приказ Минюста был принят 23 марта окончательно вступил он в силу лишь 6 июля, поскольку более 3 месяцев отводились на подготовку к реализации данного документа.

Согласно приказу, процедура ареста банковского счета должника выглядит следующим образом:

  1. Подготовка частным или государственным исполнителем в Автоматической системе исполнительного производства (АСИП) запроса в банк касательно наличия банковского счета того или иного должника;
  2. В банке не позднее чем через час после получения данного запроса формируют ответ и направляют его исполнителю;
  3. С помощью все того же АСИП исполнитель направляет в банк электронное Постановление об аресте банковских счетов должника;
  4. Банк по получению постановления обязан либо выполнить постановление, либо отказаться, аргументированно объяснив причины своего отказа.

Добиться снятия ареста счета можно следующим образом:

  • заплатить задолженность;
  • доказать в судебном порядке, что порядок ареста банковского счета был нарушен.

Арест счета только начало – впереди автоматическое списание средств

Вместе с тем, речь пока не идет об автоматическом списании средств с арестованного банковского счета должников.

Как сообщал в марте директор Директората правосудия и криминальной юстиции Министерства юстиции Украины Александр Олейник, Минюстом был разработан совместный с Минфином приказ, который регулирует механизм создания, передачи и проверки платежных требований на принудительное списание средств в электронной форме. 

Проще говоря, с помощью той же АСИП можно будет добиться от банка перевода средств с арестованных счетов должника на счета частных или государственных исполнительных служб.

Согласно данным «Телеграфа» данный приказ пока так и не утвержден Минфином, а значит пока можно не опасаться автоматического списания своих средств с 6 июля.

Так, на официальном сайте Минюста Украины появилась информация о вступлении в силу приказа ведомства №1203/5, однако и там всячески подчеркивается, что речь идет именно об автоматизированном аресте счетов должников.

В ведомстве особо подчеркнули тот факт, что ранее автоматический арест счетов применялся лишь к должникам по алиментам и был сложен в реализации, теперь же процедура стала намного быстрее благодаря использованию электронной связи и распространилась на все виды задолженности. 

Отметим, что часть украинцев в соцсетях видит позитив в связи с будущим автоматическим списанием задолженности, аргументируя это тем, что сейчас фактическое блокирование счетов может происходить даже из-за незначительных задолженностей.

Банки ожидает отток клиентов, а стране нужна судебная реформа

Вступление в силу приказа Министерства юстиции Украины может иметь достаточно негативные последствия не только для должников, но и для банковской сферы страны, правда масштаб этих изменений пока неизвестен.

Так, по словам финансового эксперта Бориса Кушнирука, прежде действовала весьма громоздкая и сложная процедура исполнения судебных решений.

«Работая в интересах своих клиентов и своих собственных, банки могли тормозить исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, об аресте счета должника. В результате исполнение судебных дел было в крайне неудовлетворительном состоянии», - говорит эксперт.

Как подчеркнул Борис Кушнирук в комментарии «Телеграфу», подобный шаг со стороны властей поможет «разгрузить» работу по исполнению судебных решений и сделает невозможным сознательный саботаж со стороны банков. Правда будет он иметь и обратную сторону для самих банковских учреждений.

«Можно ожидать что какая-то часть украинцев предпочтет отказаться от счетов в банках, чтобы не подпасть под действие приказа об автоматическом аресте счета, но на мой взгляд так скорее всего поступит незначительное число украинцев, злостных неплательщиков, которые и так не собирались платить свои долги. Сознательные же люди думаю будут скорее пытаться доказать свою правоту в судах или оплатят долги», - считает собеседник «Телеграфа».

Вместе с тем эксперт считает, что подобные решения Министерства юстиции являются лишь «полумерами», которые к тому же разрушают доверие украинцев исполнительным службам и банкам. Окончательным решением вопроса подобных юридических проблем, Кушнирук считает полноценную судебную реформу.

«Только грамотно разработанная и реализованная судебная реформа позволит навести порядок в судебной сфере, в том числе и в сфере исполнения решений судов, что пока государство пытается регулировать подобными приказами», - уверен эксперт.

Не видит особой опасности для украинских банков финансовый эксперт Василий Невмержицкий, по его мнению процедура, утвержденная Министерством юстиции, давно назрела и не должна вызвать особых проблем у украинцев и финансовых учреждений.

«Все по-прежнему будет решаться через решение суда и должник будет иметь возможность ознакомиться с решением суда о блокировке счета, оспорить его в суде. Учитывая это, думаю, не стоит ждать наплыва украинцев, желающих закрыть свои счета в банках – отсутствие долгов гарантирует от применения подобной процедуры», - считает собеседник «Телеграфа».

Отметим, что указанные процедуры коснутся и должников по штрафам, выписанным за нарушения Правил дорожного движения. При этом штрафы за нарушения ПДР в этом году выросли в несколько раз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
Просмотры: 277

Все по теме:

Министерство юстиции, Банки, Долги, Минюст, аресты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали консула Эстонии: ответ не заставил себя долго ждать
02 Харьковская блогерша устроила свое похищение ради 5 биткоинов и феерично прокололась (фото)
03 Италия пробилась в финал Евро-2020, выбив Испанию в серии пенальти (видео)
04 Ждут долгие годы мутаций: доктор Комаровский напророчил Украине проблемы из-за антипрививочников
05 ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу: российская делегация устроила демарш
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СНБО ввела санкции против сотни украинцев, и это еще не конец
СНБО ввела санкции против сотни украинцев, и это еще не конец
МКС в опасности: NASA бьет тревогу из-за возможного столкновения с неизвестным объектом
МКС в опасности: NASA бьет тревогу из-за возможного столкновения с неизвестным объектом
Киев, Одесса и Львов - в топе заболеваемости: свежая сводка COVID-19 на 7 июля
Киев, Одесса и Львов - в топе заболеваемости: свежая сводка COVID-19 на 7 июля
Какой праздник 7 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь