Счета украинцев начали арестовывать за долги, дальше хотят принудительно снимать средства

С 6 июля в Украине стало возможным ограничить возможности должников пользоваться своими банковскими счетами – теперь по запросу частного или государственного исполнителя можно блокировать счета должников всего за 1 час. Впрочем, это только начало – уже вскоре вслед за этим с банковских счетов должников можно будет автоматически снимать средства в пользу заимодавца. Как это будет работать - разбирался «Телеграф».

Под арест попадут все

Ситуация с задолженностью украинцев, а также неудовлетворительной работой исполнителей, попросту не успевавших взыскивать задолженности, давно стала серьезной проблемой для Министерства юстиции, которое решило бороться с ним «в духе времени» - в максимально цифровом формате.

Еще 16 апреля 2019 года Приказом Минюста был утвержден порядок автоматического ареста средств должников на счетах украинских банков. Однако в ведомстве считали данный механизм недостаточным, занимавшим много времени на документооборот, нежелание банков сотрудничать и наконец, невозможностью ареста счетов всех должников, а только лишь злостных неплательщиков алиментов.

В итоге 23 марта 2021 года Министерство юстиции приняло изменения в собственный приказ 2019 года, значительно расширив его действие и упростив задачу для государственных и частных исполнителей. Теперь можно добиться ареста счетов любого должника, а не только неплательщика алиментов, причем уйдет на все это у исполнителя немногим более часа.

Как будут арестовывать счета?

Хотя приказ Минюста был принят 23 марта окончательно вступил он в силу лишь 6 июля, поскольку более 3 месяцев отводились на подготовку к реализации данного документа.

Согласно приказу, процедура ареста банковского счета должника выглядит следующим образом:

Подготовка частным или государственным исполнителем в Автоматической системе исполнительного производства (АСИП) запроса в банк касательно наличия банковского счета того или иного должника; В банке не позднее чем через час после получения данного запроса формируют ответ и направляют его исполнителю; С помощью все того же АСИП исполнитель направляет в банк электронное Постановление об аресте банковских счетов должника; Банк по получению постановления обязан либо выполнить постановление, либо отказаться, аргументированно объяснив причины своего отказа.

Добиться снятия ареста счета можно следующим образом:

заплатить задолженность;

доказать в судебном порядке, что порядок ареста банковского счета был нарушен.

Арест счета только начало – впереди автоматическое списание средств

Вместе с тем, речь пока не идет об автоматическом списании средств с арестованного банковского счета должников.

Как сообщал в марте директор Директората правосудия и криминальной юстиции Министерства юстиции Украины Александр Олейник, Минюстом был разработан совместный с Минфином приказ, который регулирует механизм создания, передачи и проверки платежных требований на принудительное списание средств в электронной форме.

Проще говоря, с помощью той же АСИП можно будет добиться от банка перевода средств с арестованных счетов должника на счета частных или государственных исполнительных служб.

Согласно данным «Телеграфа» данный приказ пока так и не утвержден Минфином, а значит пока можно не опасаться автоматического списания своих средств с 6 июля.

Так, на официальном сайте Минюста Украины появилась информация о вступлении в силу приказа ведомства №1203/5, однако и там всячески подчеркивается, что речь идет именно об автоматизированном аресте счетов должников.

В ведомстве особо подчеркнули тот факт, что ранее автоматический арест счетов применялся лишь к должникам по алиментам и был сложен в реализации, теперь же процедура стала намного быстрее благодаря использованию электронной связи и распространилась на все виды задолженности.

Отметим, что часть украинцев в соцсетях видит позитив в связи с будущим автоматическим списанием задолженности, аргументируя это тем, что сейчас фактическое блокирование счетов может происходить даже из-за незначительных задолженностей.

Банки ожидает отток клиентов, а стране нужна судебная реформа

Вступление в силу приказа Министерства юстиции Украины может иметь достаточно негативные последствия не только для должников, но и для банковской сферы страны, правда масштаб этих изменений пока неизвестен.

Так, по словам финансового эксперта Бориса Кушнирука, прежде действовала весьма громоздкая и сложная процедура исполнения судебных решений.

«Работая в интересах своих клиентов и своих собственных, банки могли тормозить исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, об аресте счета должника. В результате исполнение судебных дел было в крайне неудовлетворительном состоянии», - говорит эксперт.

Как подчеркнул Борис Кушнирук в комментарии «Телеграфу», подобный шаг со стороны властей поможет «разгрузить» работу по исполнению судебных решений и сделает невозможным сознательный саботаж со стороны банков. Правда будет он иметь и обратную сторону для самих банковских учреждений.

«Можно ожидать что какая-то часть украинцев предпочтет отказаться от счетов в банках, чтобы не подпасть под действие приказа об автоматическом аресте счета, но на мой взгляд так скорее всего поступит незначительное число украинцев, злостных неплательщиков, которые и так не собирались платить свои долги. Сознательные же люди думаю будут скорее пытаться доказать свою правоту в судах или оплатят долги», - считает собеседник «Телеграфа».

Вместе с тем эксперт считает, что подобные решения Министерства юстиции являются лишь «полумерами», которые к тому же разрушают доверие украинцев исполнительным службам и банкам. Окончательным решением вопроса подобных юридических проблем, Кушнирук считает полноценную судебную реформу.

«Только грамотно разработанная и реализованная судебная реформа позволит навести порядок в судебной сфере, в том числе и в сфере исполнения решений судов, что пока государство пытается регулировать подобными приказами», - уверен эксперт.

Не видит особой опасности для украинских банков финансовый эксперт Василий Невмержицкий, по его мнению процедура, утвержденная Министерством юстиции, давно назрела и не должна вызвать особых проблем у украинцев и финансовых учреждений.

«Все по-прежнему будет решаться через решение суда и должник будет иметь возможность ознакомиться с решением суда о блокировке счета, оспорить его в суде. Учитывая это, думаю, не стоит ждать наплыва украинцев, желающих закрыть свои счета в банках – отсутствие долгов гарантирует от применения подобной процедуры», - считает собеседник «Телеграфа».

Отметим, что указанные процедуры коснутся и должников по штрафам, выписанным за нарушения Правил дорожного движения. При этом штрафы за нарушения ПДР в этом году выросли в несколько раз.