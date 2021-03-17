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В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: какие штрафы действуют с 17 марта (инфографика)
В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: какие штрафы действуют с 17 марта (инфографика)

В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: какие штрафы действуют с 17 марта (инфографика)

В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: какие штрафы действуют с 17 марта (инфографика)
08:07 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

С 17 марта украинские водители вынуждены будут больше платить при нарушении правил дорожного движения. Данное повышение размеров штрафа в феврале одобрила Верховная Рада, а после закон подписал Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в украинском МВД.

Согласно предоставленной информации, минимальный штраф за превышение скорости составляет 255 гривен, а будет 340 гривен, а тем временем максимальная цифра возрастет с 510 гривен до 1700 гривен.

За проблемы с внешним видом или отсутствие номерного знака водителям придется выложить уже не 170 гривен, а 850. При этом, за поездку непристегнутым можно получить штраф до 510 гривен.

В случае, если человек будет ездить без прав на автомобиль, его ожидает штраф в размере 3 400 гривен, вместо 510.

Теперь водитель, который скрылся с места ДТП будет обязан выплатить не 255 гривен, а 3 400.

ПДД

нарушение ПДД

Украина ПДД

За пьяную езду теперь нужно будет заплатить 17 тысяч гривен, хотя ранее было только 10,2 тысячи - для первого раза. Вторая поездка "под шафэ" заставит украинцев заплатить 34 тысячи гривен, вместо 20,4 тысяч, а третья - 51 тысячу гривен, вместо 40,8 тысяч.

Теперь дела будут рассматривать около года и не будут их закрывать из-за малозначительности.

Также в Уголовном кодексе теперь будет статья о нарушении правил дорожного движения лицами в состоянии алкогольного опьянения.

ПДД в Украине

ПДД в стране

ПДД нарушения

Переход в неположенном месте теперь будет штрафоваться 255 гривнами, хотя ранее было только 51. За нарушение ПДД велосипедисту нужно будет заплатить 340 гривен, (ранее 85), а за повторное нарушение 850 гривен, (ранее было 170).

ПДД штрафы

Полиция также сможет использовать авто без номеров, для поимки нарушителей скорости на дорогах.

 

Стоит напомнить, что еще 12 марта украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий повышение штрафов за нарушения ПДД.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Штраф, Автомобиль, ПДД.
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