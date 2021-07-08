Рубль и злотый прогнулись, евро и доллар идут вверх: курс гривны в Украине на 8 июля

Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют на четверг, 8 июля.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Так, НБУ установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 27.29 гривен. Курс доллара вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Он находится выше психологической отметки в 27 гривен за доллар.

Курс евро, в свою очередь, на 8 июля остановился на отметке 32.29 гривен за единицу европейской валюты. Курс евро соответственно вырос на 3 копейки.

Курс валют на 8 июля

100 долларов США - 2729 грн (27,29 за доллар, +5 коп.)

100 евро - 3229 грн (32,29 за евро, +3 коп.)

100 российских рублей - 36,7 грн (3,67 за 10 рублей, -4 коп.)

100 польских злотых - 714 грн (7,14 за злотый, -3 коп.)

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Министерстве юстиции одобрили автоматический арест счетов должников. Если ранее такое проводилось лишь в отношении неплательщиков алиментов, то теперь блокирование счета может грозить за долги по коммуналке, неоплату штрафов за нарушение ПДД или просрочку выплат зарплаты работникам.