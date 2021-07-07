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Выплата компенсации за самоизоляцию в Украине: кто и как может её получить

Выплата компенсации за самоизоляцию в Украине: кто и как может её получить
19:55 Сегодня Телеграф

С начала пандемии коронавируса COVID-19 украинцы имеют возможность находиться на оплачиваемой Фондом социального страхования Украины самоизоляции. При этом медицинские работники могут рассчитывать на 100% сумму компенсации утраченного из-за самоизоляции заработка, а работники других сфер – на 50%.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

"Сумма компенсации утраченного за период самоизоляции заработка составляет 50% среднего дохода, независимого от продолжительности страхового стажа и 100% - для медицинских работников", - отмечают в Фонде.

Также ФССУ подчеркивает, что осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, а первые пять дней оплачиваются работодателем.

Помощь финансируется ФССУ на основании больничного листа, выданного с указанием причины нетрудоспособности "11 - Изоляция от COVID-19", или е-больничного с причиной нетрудоспособности "10 - Пребывание в самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СoV-2".

Направление же на самоизоляцию под медицинским наблюдением осуществляет врач при контакте застрахованного лица с больным COVID-19 – "Фонд компенсирует утраченный за это время заработок в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции".

По данным ФССУ, с начала пандемии уже более 130 тысяч украинцев находились на оплачиваемой таким образом самоизоляции.

"На сегодня Фонд принял на оплату соответствующие листки нетрудоспособности для компенсации утраченного за время изоляции заработка на общую сумму почти 150 млн грн. В частности, на самоизоляции находились 15 тысяч медицинских работников, сумма компенсаций за средства Фонда составила для них 26,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 июля в Минздраве сказали, сколько украинцев уже имеют антитела к COVID-19.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Компенсации, Коронавирус, Фонд социального страхования, Самоізоляція.
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