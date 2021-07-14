В Украине начал действовать закон, связывающий руки коллекторам: что изменилось

В Украине в среду, 14 июля, начала действовать Закон № 1349-ІХ, регулирующий коллекторскую деятельность с целью защитить должников от угроз и прочих недоброжелательных действий коллекторов. Об этом сообщает УНН.

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" был подписан президентом Владимиром Зеленским 14 апреля, а введён в действие спустя три месяца, за исключением некоторых пунктов.

Документ подразумевает четкие правила поведения как кредиторов, так и коллекторов при решении проблемы с задолженностью, а именно:

соблюдать этическое поведение при общении с должником;

информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору;

заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, который ведет НБУ;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

Также закон устанавливает определенные правила взаимодействия с потребителем. Например, при первом контакте кредиторы или коллекторская компания должны сообщить своё наименование, имя и фамилию представителя, размер задолженности и правовое основание для обращения. Кроме того, по требованию должника, предоставить необходимые документы в течение семи рабочих дней.

НБУ теперь уполномочен контролировать соблюдение закона банками, коллекторскими компаниями и прочими финансовыми учреждениями.

Как уберечь себя от угроз коллекторов?

Если вы не давали согласия на использование вашего мобильного номера, то компания нарушает законодательство, любая угроза также является правонарушением.

Для своей защиты нужно, как минимум, знать название компании, которая вас беспокоит. Если проблему не получается решить самостоятельно, то следует обратиться с заявлением в НБУ, Уполномоченному ВРУ по правам человека или в суд.

Ранее "Телеграф" сообщает, что в Украине накрыли крупную банду коллекторов.