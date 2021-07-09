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Угрожали и шантажировали порнофейками: в Украине накрыли крупную банду коллекторов (фото)

Угрожали и шантажировали порнофейками: в Украине накрыли крупную банду коллекторов (фото)
16:27 Сегодня Телеграф Національна поліція

Всеукраинскую банду коллекторов, которые угрожали распространением порнофейков и насилием раскрыли работники Департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции. 

задержали за порнофейки

Злоумышленники давили на жертв мнимыми полномочиями и должностями. представляясь, в частности, сотрудниками нацагенства по вопросам противодействия коррупции. Оперативники установили, что это - коллекторы, которые угрожали должникам перед финучреждениями не только физической расправой, но и выкладыванием в соцсети порнофейков. 

коллекторов задержали

Сеть оказалась обширной - нотариусы, частные исполнители гражданские лица, действовали колл-центры вымогателей в Киеве и области, Виннице, Житомире, Херсоне и Черкассах. В ходе двух десятков обысков изъяли телефоны, документы, оргтехнику и носители информации. Их направили на экспертизу. 

порнофейки коллекторы

коллекторские центры

Открыты уголовные дела по 3 статьям уголовного кодекса за вымогательство, изготовление и распространение порнографии, принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств. 

Ранее "Телеграф" писал, что украинки угодили в новый скандал с голыми фото на курорте.

 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 177

Все по теме:

Коллекторы, Колл-центр, Национальная полиция, порнофейки.
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