Угрожали и шантажировали порнофейками: в Украине накрыли крупную банду коллекторов (фото)

Всеукраинскую банду коллекторов, которые угрожали распространением порнофейков и насилием раскрыли работники Департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Злоумышленники давили на жертв мнимыми полномочиями и должностями. представляясь, в частности, сотрудниками нацагенства по вопросам противодействия коррупции. Оперативники установили, что это - коллекторы, которые угрожали должникам перед финучреждениями не только физической расправой, но и выкладыванием в соцсети порнофейков.

Сеть оказалась обширной - нотариусы, частные исполнители гражданские лица, действовали колл-центры вымогателей в Киеве и области, Виннице, Житомире, Херсоне и Черкассах. В ходе двух десятков обысков изъяли телефоны, документы, оргтехнику и носители информации. Их направили на экспертизу.

Открыты уголовные дела по 3 статьям уголовного кодекса за вымогательство, изготовление и распространение порнографии, принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств.

Ранее "Телеграф" писал, что украинки угодили в новый скандал с голыми фото на курорте.