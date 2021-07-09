Скачать
Пятница, 09.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
Тарас Тополя: Чтобы люди не шли на концерты российских артистов, им нужно дать украиноязычную альтернативу
Тарас Тополя: Чтобы люди не шли на концерты российских артистов, им нужно дать украиноязычную альтернативу
В Мелитополе на предприятии произошел взрыв: пострадали не только сотрудники
В Мелитополе на предприятии произошел взрыв: пострадали не только сотрудники
"Висит на волоске": в Днепре пытаются спасти двухлетнего Мишу, которому перерезал горло отчим (фото)
"Висит на волоске": в Днепре пытаются спасти двухлетнего Мишу, которому перерезал горло отчим (фото)

Украинки угодили в новый скандал с голыми фото на курорте

Украинки угодили в новый скандал с голыми фото на курорте
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Украинские модели вновь отличились своим поведением на иностранном курорте. На сей раз голые девушки устроили фотосессию в черногорском городе Шкаляри. 

Об этом сообщает местное издание Vijesti

Полиция задержала 19-летнюю и двух 21-летних девушек за обнаженные фото на региональной дороге Котор-Троица в четверг около 15:00 (16:00 по Киеву). 

Правоохранители обнаружили у них фотоматериалы и десятиминутную видеозапись. Тем самым девушки нарушили положение Закона об общественном порядке и мире, после чего их оштрафовали на 450 евро каждую. 

Если они откажутся от апелляции, то сумма штрафа снизится на треть. 

Как сообщалось ранее, в апреле этого года группа украинок попала в скандал с обнаженными фото в ОАЭ. После этого их бросили за решетку, где держали больше недели. По возвращению в Украину, одна из них пожаловалась на ужасные условия содержания.

Спустя месяц прогремел новый скандал с участием украинок в обнаженных фотосессиях. На сей раз инцидент случился в Турции.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 196

Все по теме:

Украина, Черногория, Скандалы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У царя не стоит": на концерте российской группы в Киеве проскандировали кричалку про Путина
02 Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
03 Российский военный самолет сорвал пресс-конференцию лидеров Литвы и Испании (видео)
04 В Госдуме РФ вновь заговорили, что Украина - "часть великой России" и предложили "вешать на столбах" несогласных (видео)
05 Постарел: Меладзе на Atlas Weekend вызвал неоднозначную реакцию у украинцев (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
В &quot;ДНР&quot; не нашлось лекарств: военкор боевиков скончалась после инсульта в 35 лет (фото)
В "ДНР" не нашлось лекарств: военкор боевиков скончалась после инсульта в 35 лет (фото)
США вряд ли войдут в &quot;нормандский формат&quot;, но могут помочь Украине иначе
США вряд ли войдут в "нормандский формат", но могут помочь Украине иначе
&quot;Танці з зірками-2021&quot;: стало известно имя первой звездной участницы шоу (видео)
"Танці з зірками-2021": стало известно имя первой звездной участницы шоу (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь