Украинки угодили в новый скандал с голыми фото на курорте

Украинские модели вновь отличились своим поведением на иностранном курорте. На сей раз голые девушки устроили фотосессию в черногорском городе Шкаляри.

Об этом сообщает местное издание Vijesti.

Полиция задержала 19-летнюю и двух 21-летних девушек за обнаженные фото на региональной дороге Котор-Троица в четверг около 15:00 (16:00 по Киеву).

Правоохранители обнаружили у них фотоматериалы и десятиминутную видеозапись. Тем самым девушки нарушили положение Закона об общественном порядке и мире, после чего их оштрафовали на 450 евро каждую.

Если они откажутся от апелляции, то сумма штрафа снизится на треть.

Как сообщалось ранее, в апреле этого года группа украинок попала в скандал с обнаженными фото в ОАЭ. После этого их бросили за решетку, где держали больше недели. По возвращению в Украину, одна из них пожаловалась на ужасные условия содержания.

Спустя месяц прогремел новый скандал с участием украинок в обнаженных фотосессиях. На сей раз инцидент случился в Турции.