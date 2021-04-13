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Россиянки быстро смылись, а нас угрожали убить: задержанная за голое фото в Дубае украинка рассказала об аресте

Россиянки быстро смылись, а нас угрожали убить: задержанная за голое фото в Дубае украинка рассказала об аресте
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Журналистам удалось пообщаться с одной из участниц скандальной обнаженной фотосессии в Дубае

О проблемах, с которыми столкнулись украинки говорится в материале ТСН

По словам одной из девушек, те самые фотографии были сделаны 3 апреля, а полицейские к ним явились уже ночью 4 апреля.  

"Ничего не предвещало беды, 10 девушек полетели домой, а мы, дуры, решили остаться. Я сплю и подруга начинает кричать, что наши фото "слили". Мы сразу начали искать билеты в Киев и ничего не нашли, ближайшие - на 5 апреля. Но мы не додумались просто бежать в тот же Стамбул", - говорит она. 

По ее словам, в тот момент к ним позвонили с ресепшена и сообщили, что их ждет полицейский. Правоохранитель сказал, что им надо явиться в участок, чтобы просто дать показания. 

Девушка говорит, что их сразу доставили в тюрьму, где они дали показания. В тот момент девушки не паниковали, но затем у них забрали телефоны и поместили в камеру. 

"Никто родным не смог сообщить, что случилось, и так в течение 8 дней, нам не дали позвонить и сообщить, что мы живы", - рассказала она. 

Условия, в которых их содержали, тоже не оказались курортом. 

Поначалу у двенадцати задержанных девушек "забрали все", а затем их всех оставили в комнате с единственным матрасом. Покормили их лишь следующей ночью. Девушка описывает блюдо, как "невкусный рис с ужасной подливой, как из г*вна", что, впрочем, оказалось одним из лучших яств в тюрьме. 

Затем их расселили по камерам для бунтарей, где "люди спали, ели, ходили в туалет и умирали". 

"Свет горит всегда, ужасный стук вентиляторов ... как же я хотела поспать в тишине и в темноте все эти дни. Нам очень повезло, что задержанная поделилась с нами одеждой, а другие передали через 2 дня "женские штуки" потому что у всех от стресса начались (женские дни, - ред.), а 2 дня я не знаю, как они обходились, потому что даже туалетной бумаги не было", - говорит она. 

Девушка рассказала, что другие заключенные угрожали их убить, на них постоянно кто-то кричал и запугивал. 

"Были и россиянки, но они быстро "смылись", не дуры", - отметила участница фотосета, добавив, что организаторы съемок до сих пор в тюрьме. 

Она говорит, что родственники были лишь рады, что те вернулись домой, а также отмечает, что в Дубай более ни ногой. 

Как сообщалось ранее, украинки вернулись из ОАЭ в Борисполь во вторник, 13 апреля. Ранее в СМИ появилась информация о именах части из них.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ОАЭ, Скандал, Дубай, Украинки.
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