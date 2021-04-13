Вернувшаяся из ОАЭ украинка проговорилась про "ужасные" условия после фотосессии в Дубае (видео)

В ночь на вторник, 13 апреля, в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из г.Дубай с 11 украинками, задержанными и депортированными из Объединенных Арабских Эмиратов за "голую" фотосессию.

Об этом сообщает "Сегодня" и публикует видеорепортаж из аэропорта.

Судя по кадрам, журналистам удалось "перехватить" в аэропорту одну из прилетевших девушек - визажистку Екатерину Кащенко. Она не стремилась общаться с журналистами, однако все же ответила на несколько вопросов.

Так, на вопрос, что же делали девушки в ОАЭ, ответила: "Просто ню-фотографии и все, ничего больше… просто "ню" фотосессия".

На вопрос о том, в каких условиях содержали девушек в ОАЭ после задержания полицией, Кащенко сказала: "В ужасных".

При этом она не ответила, что именно имела ввиду.

(Видео Зоряна Степаненко, "Сегодня")

Интернет-издание пишет со ссылкой на собственные источники, что этим рейсом в Киев прилетели 11 украинок, еще у одной обнаружили коронавирус, поэтому она прилетит позже.

Как сообщалось, 3 апреля в Дубае были задержаны 40 человек за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая.

Сообщается, что среди арестованных было 11 украинок и восемь россиянок. Хотя в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что в числе обнаженных моделей девушек из России не было.

Также, в СМИ уже появилась информация о первых именах задержанных украинок.

6 апреля СМИ сообщили, что возможным организатором фотосъемки в стиле "ню" был киевлянин Виталий Гречин, а фотографом - россиянин Александр Тен.